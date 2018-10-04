Нобелевку Мира получили гинеколог из Конго Муквеге и курдянка-езидка Надя Мурад

14:57 05.10.2018

Названы лауреаты Нобелевской премии мира



Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад "за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов".



Денис Муквеге - конголезский гинеколог, основатель госпиталя Панзи, специализирующегося на помощи жертвам группового изнасилования. Крупнейший современный специалист в области лечения гинекологических травм, спасший тысячи женщин.



Ранее Муквеге стал лауреатом премии ООН по правам человека (за 2008 год), Премии Улофа Пальме (2009 год), Премии имени Сахарова (2014 год) и ряда других наград.



Надя Мурад - представительница езидского меньшинства в Ираке, в 2014 году была захвачена боевиками "Исламского государства" (организация запрещена на территории России) и в течение нескольких месяцев удерживалась в сексуальном рабстве, пока не смогла бежать. После побега женщина стала одним из главных свидетелей, сообщивших о злодеяниях, творимых исламистами в отношении езидов вообще и езидских женщин в частности.



"Она отказалась следовать социальным нормам, которые требуют от женщин сохранять молчание, стыдясь того, что сделали с ними. Она выказала необыкновенную храбрость, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв", - говорится в сообщении Нобелевского комитета.



В 2018 г. на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.



В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).



В 2016 г. награду получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.