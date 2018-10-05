Салум Хоссам Еддин: Новые власти Ирака пользуются поддержкой США и Ирана

15:55 05.10.2018

На сцену иракской политики выходят технократы



Назначение уважаемого курдского политика на пост президента Ирака, а также утверждение на основе консенсуса кандидатуры нового премьер-министра увеличивают шансы на стабильность в Ираке, который страдает от многочисленных сектантских конфликтов, войн и политико-экономических потрясений.



Итак, новый президент Ирака 58-летний Бархам Салех, избранный парламентом, пользуется уважением со стороны Соединенных Штатов и Ирана, двух соперников, соперничество которых за влияние в Ираке подпитывало сектантство в стране, охваченной глубокими конфликтами.



Посольство США в Багдаде и президент Ирана Хасан Рухани поздравили политика 3 октября, выразив надежду на то, что он сможет возродить традиционную церемониальную роль президента и взаимодействовать с Тегераном и Вашингтоном на благо Ирака.



Иракский депутат из "Патриотического союза Курдистана" Рибавар Таха утверждает, что президент Бархам Салех - сильная личность, которая пользуется уважением среди западных и региональных стран, а главное - Ирана.



В свою очередь, новый президент утвердил 76-летнего Аделя Абдула Махди на должности нового премьер-министра после нескольких месяцев борьбы между двумя основными фракциями шиитов в Ираке, которые выиграли наибольшее количество мест в парламенте и располагали самыми сильными вооруженными силами.



Назначение Аделя Абдула Махди знаменует собой окончание 15-летнего правления партии "Дава", которая доминировала в политической жизни Ирака после того, как в 2003 году США свергли Саддама Хусейна.



Ряд иракских депутатов подчеркнули: "Именно это и сделало Абдула Махди заманчивым кандидатом, особенно для сильного шиитского богослова Моктады аль-Садра, который выступает против партии "Дава"".



Моктада аль-Садр и бывший премьер-министр Хайдер аль-Абади возглавляют один из шиитских блоков, а другой блок возглавляет лидер поддерживаемый Ираном политик Хади аль-Амири и бывшый премьер-министр Нури аль-Малики.



Подсчет голосов в Ираке. Фото: Kurdistan 24



То есть Амири и Малики - главные союзники Ирана в Ираке. Абади считался предпочтительным кандидатом в США, а Садр изображал из себя националиста, который отвергает американские и иранские манипуляции.



В Ираке теперь есть три ведущих лидера: президент, премьер-министр и спикер парламента. Республика подошла к формированию нового правительства после неубедительных парламентских выборов, где наблюдалась низкая явка, сопровождаемая фальсификацией при подсчете голосов.



Последние назначения прошли через несколько недель после протестов в богатом нефтью Басре, в сердце шиитского региона на юге Ирака, что угрожало дестабилизировать страну.



Неспособность иракского правительства сдержать эти протесты и обеспечить хозяйственное функционирование города, чего требовало население, убедила Моктаду аль-Садра отказаться от своего союзника Хайдара аль-Абади, который был премьер-министром.



Источник, близкий к аль-Садру, сказал: "После беспорядков в Басре господин аль-Садр был убежден, что премьер-министр Ирака не смог обеспечить снабжение чистой воды своему народу и в будущем не сможет стабилизировать Ирак".



Избрание Салеха - позитивное событие, потому что впервые личный подъем на высшие позиции в Ираке без предварительного согласия указывает на то, что иракские депутаты думали о неотложных потребностях страны, а не о политической выгоде.



Дело в том, что после падения Саддама Хусейна три основные этнические и религиозные группы разделили власть. Кресло премьер-министра, самая важная из этих позиций, была за шиитским арабами, а спикером парламента назначался суннит-араб. Эта модель не привела к стабильности в Ираке и окончанию внутренних конфликтов.



Вашингтон и Тегеран несколько месяцев соперничали, чтобы определиться с кандидатурой следующего главы иракского правительства, но ни один из них не смог назначить своего президента.



Сам новый президент Бархам Салих поручил Аделю Абдулу Махди сформировать новое правительство спустя два часа после своего избрания на пост. Абдул Махди прибыл в парламент еще до окончания голосования за пост иракского президента, понимая, что для него открывается дорога.



Абдул Махди обладает соответствующей политической квалификацией, он исламист, однако не является членом партии "Дава". Считается технократом и имеет чистую репутацию.



Одним из ключевых факторов, которые помогли ему стать премьер-министром, стало одобрение со стороны Моктады аль-Садра, который пользуется общественной поддержкой среди рабочего класса. У него просто закончилось терпение в отношениях с партией "Дава". Другим тестом служит благословение великого аятоллы Али аль-Систани.



Примечательно, что аятолла аль-Систани – все еще самая влиятельная фигура в Ираке, который известен своей оппозицией длительному пребыванию политиков у власти, что в данном случае позволяет новому иракскому поколению технократов внести свой вклад в восстановление республики.



Салум Хоссам Еддин – доктор истории, специалист в области международных отношений, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку (Сирия), специально для ИА "Реалист"

Дамаск, 05.10.2018,