Афганистан: "миротворцы" против мира, - С.Кожемякин

16:24 05.10.2018 Афганистан: "миротворцы" против мира



Ситуация в Афганистане ухудшается прямо пропорционально количеству призывов к миру. Активность вооруженной оппозиции не спадает, внутри политического класса углубляется раскол. Все это ставит под угрозу проведение выборов.



"Мертвые души"



28 сентября произошло событие, в возможность которого не верили многие как в самом Афганистане, так и за его пределами. В этот день официально стартовала избирательная кампания по выборам в нижнюю палату парламента (Волуси Джирга). Само голосование пройдет 20 октября, одновременно с выборами в местные органы самоуправления.



В каждой стране выборы - это важная политическая веха, но для Афганистана она важна вдвойне. Хотя бы потому, что выборы здесь не проводились с 2010 года. Избрание нового состава парламента раз за разом откладывалось. Во-первых, из-за постоянно ухудшающейся ситуации с безопасностью. Во-вторых, из-за разногласий внутри афганского руководства.



Напомним, что победителем президентских выборов 2014 года был объявлен Ашраф Гани. Его главный соперник Абдулла Абдулла попытался опротестовать эти далеко не бесспорные результаты. Черту под политическим кризисом подвели США, чьей креатурой и был Гани. Под их давлением Абдулла пошел на заключение политического соглашения. В качестве уступок политику гарантировали пост главы исполнительной власти и реформу избирательной системы, на которой настаивал Абдулла. Изменения затрагивали структуру Независимой избирательной комиссии, а также процедуру наблюдения, выдвижения кандидатов и составления списков избирателей. Новые выборы должны были проводиться по новым правилам, однако реформа упрямо саботировалась депутатами и окружением президента.



Можно ли говорить о преодолении этих препятствий? Отнюдь! Талибы находятся в лучшем с момента вторжения западной коалиции положении, а реформа так и не была доведена до конца. Однако на фоне острого кризиса выборы стали для кабульского режима единственной возможностью сохранить остатки легитимности и удержаться у власти. В следующем году Афганистан будет в очередной раз выбирать президента, и Ашрафу Гани (а также его зарубежным покровителям) очень нужно обеспечить большинство в законодательном органе. Законными способами сделать это трудно. Популистские обещания президента, клявшегося свести к нулю число бездомных и даже построить в Кабуле метро, растворились в воздухе. Уровень бедности вырос за последние пять лет с 38 до 58 процентов. Каждый четвертый житель недоедает, два миллиона официально числятся безработными.



Избирательная кампания сопровождается массой сомнительных манипуляций. Стартовавшая в апреле регистрация избирателей продвигалась медленно. К концу мая желание участвовать в выборах выразили лишь три миллиона человек - впятеро меньше, чем оцениваемое число взрослых граждан. Затем в течение месяца их число увеличилось более чем вдвое, а за несколько добавленных недель достигло девяти миллионов. Оппозиция считает эту цифру искусственно завышенной. По ее данным, реально зарегистрировались 3,6 миллиона человек, а все остальные - "мертвые души", необходимые власти для фальсификаций.



На специально созванной пресс-конференции члены оппозиционного альянса "Великая национальная коалиция" продемонстрировали изображения обнаруженных 100 тысяч поддельных избирательных удостоверений - документов, выдававшихся каждому, кто прошел регистрацию. Оппоненты власти обращают внимание и на географические странности. Больше всего избирателей зарегистрировались в пуштунских районах, где велика поддержка Гани. Проблема в том, что эти провинции - например, Гильменд или Нангархар - охвачены ожесточенными боевыми действиями, и деятельность государственных органов там в значительной мере парализована.



Все больше скандалов вокруг Независимой избирательной комиссии. Ее руководство обвиняют в вымогательстве денег у кандидатов и подозревают в зависимости от окружения президента. Последний, несмотря на обещания обеспечить честные выборы, также откровенно вмешивается в кампанию. Гани пригрозил отставкой тем членам комиссии, которые выступили против использования копий удостоверений личности при голосовании.



В связи с этим оппозиция призывает отменить выборы и создать переходное правительство, которое обеспечит прозрачный избирательный процесс. С начала сентября в Афганистане не прекращаются протесты. В ряде провинций, включая Кабул, Балх, Нангархар, Герат, Кандагар, их участники заблокировали работу местных избиркомов. Власти в ответ согласились ввести биометрическую регистрацию избирателей, но в то же время жестко разгоняют акции протеста.



Одиночество марионеток



Таким образом, даже если выборы состоятся в запланированный срок, ситуацию они не стабилизируют. Компрадорская элита меньше всего заботится о национальных интересах и погрязла в коррупции. Вашингтон закрывает на это глаза, в обмен на лояльность позволяя чиновникам наживаться. По данным Генеральной инспекции США по реконструкции Афганистана, из 45 миллиардов долларов, за 10 лет выделенных Вашингтоном на экономические и социальные проекты, расхищена по меньшей мере треть.



На фоне очевидных провалов популярность правительства стремится к нулю, а традиционный истеблишмент раскалывается. В конце июля было объявлено о создании уже упомянутой "Великой национальной коалиции", которую возглавили первый вице-президент Абдул-Рашид Дустум, заместитель главы исполнительной власти Мохаммад Мохакик и экс-губернатор провинции Балх Атта Мохаммад Нур. Их сотрудничество длится не один месяц, но вышло на новый уровень после возвращения Дустума. Обвиненный в пытках политического соперника, он некоторое время скрывался в Турции, но недавно вернулся в Афганистан. Своими главными целями альянс, опирающийся на узбекскую, таджикскую и хазарейскую общины, провозгласил борьбу с бедностью, коррупцией и межэтническими распрями.



Команда Гани пытается ослабить объединение, но сил у нее все меньше. Если Нура президенту удалось сместить с губернаторского поста, то затем тактика дала сбои. Арест Низамуддина Кайсари - близкого соратника Дустума - вызвал массовые протесты и повлиял на возвращение главы узбекской общины. На этом фоне в отставку подал весь силовой блок правительства, включая министра обороны, глав МВД и Национального директората безопасности. Но, наверное, самым резонансным стал уход советника президента по нацбезопасности Ханифа Атмара, который считается "серым кардиналом" афганской политики и вероятным преемником Гани. Президент отставку подчиненных не принял, но наличие в руководстве глубокого кризиса очевидно. Еще один признак этого - недавнее голосование в нижней палате парламента. Большинство депутатов выступили за пересмотр соглашения о безопасности с США. По их мнению, договор не соответствует интересам страны. К критике присоединилась верхняя палата. "Что мы получили от соглашения? Ничего кроме дурной славы", - заявил сенатор Залмай Забули.



Столь же очевидна неспособность Кабула справиться с угрозой со стороны повстанческих группировок. Операции последних месяцев "Талибан" может смело записать себе в актив. Из 407 уездов страны 59 он контролирует полностью и еще 119 - частично. Боевые действия перемещаются из сельской местности в города. В августе талибам удалось почти полностью захватить и несколько дней удерживать 300-тысячный Газни - центр одноименной провинции к юго-западу от Кабула. В сентябре талибы атаковали еще один провинциальный центр - Сари-Пуль. По данным минобороны, угроза захвата нависла над городами Кундуз, Фарах, Меймене и Гардез. Уязвимы даже особо охраняемые зоны. В августе ракетному обстрелу подвергся президентский дворец. Согласно прогнозам, в текущем году число жертв конфликта превысит 20 тысяч, так что Афганистан по этому показателю может обогнать Сирию.



Преграда для диалога



Считать талибов исключительно разрушительной силой, конечно, нельзя. В условиях беспомощности центральной власти они обеспечивают функционирование социальных институтов и инфраструктуры в целом ряде районов. Это подтверждает недавнее исследование, проведенное в контролируемых "Талибаном" уездах. Как отмечается в докладе, на этой территории действуют больницы - более того, талибы прилагают усилия к охвату здравоохранением отдаленных районов. То же самое касается образования, хотя здесь действуют ограничения вроде цензуры учебных программ или запрета на обучение для девочек старше 13-14 лет. Налажена социальная помощь нуждающимся, функционирует судебная система. Управление осуществляется системой выборных советов ("шура") разного уровня, при каждом из которых действуют комитеты - по образованию, здравоохранению, финансам и т.д.



Предлагая свою систему жизнеустройства, талибы все чаще демонстрируют готовность к переговорам. Беспрецедентным событием стало приуроченное к мусульманскому празднику Ид аль-Фитр трехдневное перемирие, в ходе которого отмечались случаи братания между боевиками и солдатами. В августе делегация "Талибана"* посетила Ташкент, где провела переговоры с главой узбекского МИД Абдулазизом Камиловым. На них обсуждались организация диалоговой площадки с Кабулом и открытие политического представительства движения. С участием талибов должна была пройти Московская конференция по Афганистану, однако после демарша афганских властей, в последний момент отказавшихся приезжать в Россию, ее отменили.



Отдавая себе отчет в несамостоятельности Кабула, талибы нацелены на прямые переговоры с США. С таким призывом выступил глава группировки Хайбатулла Ахундзада. Ответная реакция была двоякой. Формально Вашингтон заявляет о готовности к диалогу. В июле делегация госдепартамента встречалась с талибами в Катаре, где расположен офис движения. Вместе с тем США отвергают главное требование "Талибана" - вывод из Афганистана иностранных войск - и наращивают свою боевую активность. Как заявил госсекретарь Майк Помпео, "талибы могут не ждать, когда мы уйдем". Это подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис, 25 сентября посетивший Афганистан. По его словам, Вашингтон перестраивает тактику своих действий и будет оказывать Кабулу "более значительную поддержку". В чем выражается эта поддержка, стало понятно спустя два дня, когда удары по позициям талибов нанесли новейшие американские истребители F-35. Это стало их первым применением в боевых условиях. Следует подчеркнуть, что официально афганская операция НАТО "Решительная поддержка" именуется миротворческой!



Эта непоследовательность на самом деле глубоко продумана. США не собираются ни уходить из страны, ни идти на какие-либо уступки - особенно в свете нарастающего противостояния с Китаем и Ираном. Вместе с тем США пытаются перехватить переговорный процесс, чтобы затянуть его и в конце концов лишить смысла. Опасения Вашингтона небеспочвенны. Найти пути решения афганской проблемы для нейтрализации очага нестабильности у своих границ пытается Китай. На прошедшем весной трехстороннем заседании МИД Афганистана, Пакистана и Китая был поднят вопрос расширения Китайско-пакистанского экономического коридора на запад. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Кабул может подключиться к совместным экономическим проектам Пекина и Исламабада.



Обсуждение этих перспектив продолжилось в сентябре. Ван И и его пакистанский коллега Шах Махмуд Куреши договорились работать сообща для национального примирения в Афганистане. Почти одновременно с этим Кабул посетил верховный уполномоченный КНР по вопросам безопасности Цинь Копинь. В самом Афганистане у подключения к китайской стратегии "Один пояс - один путь" немало сторонников. Как заявил недавно председатель верхней палаты парламента Фазал Хади Муслимьяр, совместные с КНР проекты жизненно важны для страны. Аналогичные усилия прилагает Тегеран. 26 сентября там прошли посвященные Афганистану консультации глав советов безопасности Китая, России, Индии и Ирана. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, в частности, заявил, что ставки на силовое принуждение афганской оппозиции к переговорам несостоятельны.



Подключение других стран к разрешению конфликта раздражает США. Этим можно объяснить и регулярные информационные вбросы о поддержке талибов Россией и Ираном, и попытки "пересадить" на афганскую почву "Исламское государство". В своем недавнем заявлении МИД РФ в очередной раз привлек внимание к неопознанным вертолетам, доставляющим боевиков ИГ в Афганистан и снабжающим их оружием.



Мотивы Вашингтона раскрыл председатель комиссии по обороне и безопасности нижней палаты афганского парламента Шабаз-хан Насери. По его словам, в Вашингтоне хорошо понимают, что если региональные державы смогут достичь согласия, проекту США в Афганистане придет конец. В связи с этим политик призывает Москву и другие страны активнее участвовать в урегулировании конфликта.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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