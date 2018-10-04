Аркадаг награжден ABU "памятным знаком за развитие СМИ в регионе"))

16:51 05.10.2018

Президент Туркменистана получил награду "за развитие СМИ в регионе"



В Ашхабаде проходит заседания Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), которая наградила президента Гурбангулы Бердымухамедова наградой за развитие СМИ в регионе.



4 октября президент принял Генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза Джавада Моттаги, действующего Президента ABU, генерального директора Индийского государственного телеканала Доордаршан Суприю Саху и вице-президента ABU, президента Японской вещательной корпорации (NHK) Риоичи Уэда.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, "во время встречи глава государства отметил, что Туркменистан предпринимает последовательные шаги по интеграции в глобальное информационное пространство. Реализуются меры по совершенствованию деятельности СМИ и модернизации инфраструктуры путем внедрения передовых технологий".



Как пишет издание, "по окончании встречи с руководителями ABU в торжественной обстановке при участии председателя Меджлиса, членов правительства, руководителей военных и правоохранительных органов состоялась церемония вручения президенту Сертификата ABU, награды и памятного знака за выдающийся вклад в развитие средств массовой информации в регионе".



ТДХ не конкретизирует, за что была вручена награда. "Хроника Туркменистана" обратилась в пресс-службу ABU с уточняющим вопросом, какой конкретно вклад внес президент Бердымухамедов в развитие масс-медиа в регионе, однако ответ пока не получен.



Отметим, что в Туркменистане нет ни одного независимого СМИ, а качество телепередач подвергается критике самого президента.



5 окт. 18