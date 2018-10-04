Директор Интерпола Мэн Хунвэй бесследно пропал во время командировки в Китай

16:56 05.10.2018

В Китае исчез президент Интерпола



Президент Интерпола Мэн Хунвэй исчез в Китае, куда он отправился из Франции. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает радиостанция Europe 1.



По ее данным, никакой информации о нем нет уже с конца сентября. "Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении.



В связи с ичезновением французская полиция начала расследование. Это случилось после того, как туда обратилась супруга Хунвэя, которая живет в Лионе. Там же расположена штаб-квартира Интерпола.



Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.