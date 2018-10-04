В Караколе схвачен бежавший из казахстанской колонии особо опасный кыргызский бандит Бекмурзаев

16:59 05.10.2018

Сбежавший из казахстанской колонии особо опасный главарь ОПГ задержан в Караколе

Криминальная милиция Кыргызстана задержала главаря особо опасной преступной группы, разыскиваемого правоохранительными органами Казахстана и КР. Сообщает МВД КР в пятницу.



"В ночь на 5 октября 2018 года на территории города Каракол Иссык-Кульской области сотрудниками 2-управления (уголовный розыск) СКМ МВД задержан гражданин Бекмурзаев Жылдызбек, 1986 года рождения, уроженец Таласской области. Указанный гражданин ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж, объявлен в розыск за совершение ряда тяжких преступлений", - сообщает МВД.



Как сообщалось, ранее были задержаны члены этой опасной преступной банды, которым инкриминируется целый ряд особо тяжких и тяжких преступлений – ограбление обменного пункта, убийство таксиста, разбой с применением оружия, нападение на китайский ресторан и офис страховой компании, кража оружия и крупных сумм денег.



Все члены организованной преступной группы были задержаны, а главарю и организатору преступлений Жылдызбеку Бекмурзаеву удалось скрыться.



МВД КР отмечает, что в июле 2017 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками СКМ МВД КР и сотрудниками МВД РК разыскиваемый гражданин Ж.Бекмурзаев был задержан в городе Костанай Республики Казахстан. Однако суд в Казахстане осудил его всего лишь за незаконное пересечение госграницы и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Из казахстанской колонии Бекмурзаев сбежал. Правоохранительные органы Республики Казахстан объявили его в розыск.



Вернувшись в Кыргызстан, Бекмурзаев сколотил новую банду, на счету которой ряд тяжких преступлений на территории нескольких регионов республики.



Основная операция по задержанию особо опасного преступника прошла в ночь на 5 октября. Ж.Бекмурзаев был задержан в городе Каракол. В момент задержания при нем обнаружены наркотические средства – 20 коробов гашиша.



В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, устанавливается его причастность к другим преступлениям.