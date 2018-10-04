Нацбанк Кыргызстана приобрел мутно-известный "Росинбанк". На кой?

18:02 05.10.2018

Нацбанк Кыргызстана стал владельцем 71,66% акций ОАО "Росинбанка". Об этом сообщается на сайте финрегулятора в пятницу.



"Принимая во внимание, что со стороны акционеров ОАО "Росинбанк" не были исполнены мероприятия плана финансового оздоровления, Национальным банком Кыргызской Республики были проведены мероприятия по переоформлению акции ОАО "Росинбанк", выставленных в обеспечение по кредиту на поддержание ликвидности, предоставленному ОАО "Росинбанк". Таким образом, на сегодняшний день Национальный банк КР стал владельцем 71,66% акций ОАО "Росинбанк", - говорится в сообщении.



Нацбанк КР поясняет, что в течение 2018 года ОАО "Росинбанк" испытывал проблемы с ликвидностью, которые были обусловлены досрочным оттоком депозитов в следствие негативной информации в СМИ по бывшим сотрудникам ОАО "Росинбанка" и требованиям по доначислению налогов. В этой связи, Национальным банком КР, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики были предоставлены ОАО "Росинбанк" кредиты для поддержания ликвидности.



Кроме того, Нацбанком КР, в рамках надзорных мероприятий, в июне 2018 года для обеспечения сохранности активов и контроля операций был введен в ОАО "Росинбанк" специальный режим прямого банковского надзора.



По требованию Нацбанка, руководством и акционерами ОАО "Росинбанк" был предоставлен план финансового оздоровления, который предполагал приведение в соответствие финансово-экономических показателей, консолидацию акций и увеличение капитала банка. Однако, как уже сказано выше, мероприятия по плану не были исполнены.



В настоящее время Национальный банк планирует провести ряд мероприятия по оздоровлению деятельности ОАО "Росинбанк", в том числе по пересмотру состава менеджмента и увеличению уставного капитала банка.



Как сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи, Нацбанку КР перешло 5 миллионов 604 тысячи 844 простых именных акций ОАО "Росинбанк".