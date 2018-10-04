Россия продала Индии С-400 за 5,43 миллиарда долларов

18:18 05.10.2018

Economic Times: Россия и Индия заключили контракт по С-400



Индия и Россия заключили контракт на напоставку Нью-Дели российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Подписание произошло на фоне угрозы жестких санкций в адрес Индии со стороны США, сообщает индийское издание "Экономик таймс".



Под документом поставили подписи премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Россия на протяжении десятилетий является важным поставщиком оборонной техники в Индию, подчеркивает издание.