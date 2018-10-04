Россия продала Индии С-400 за 5,43 миллиарда долларов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 05.10.2018
19:36  Туркмения сняла транспортную блокаду с Таджикистана. Фуры пошли
19:33  МОК угрожает исключить бокс из Олимпиад, если AIBA возглавит "авторитетный" узбек Гафур
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18:08  Китайские мужчины и женщины триумфально выиграли Шахматную Олимпиаду
18:02  Нацбанк Кыргызстана приобрел мутно-известный "Росинбанк". На кой?
16:59  В Караколе схвачен бежавший из казахстанской колонии особо опасный кыргызский бандит Бекмурзаев
16:56  Директор Интерпола Мэн Хунвэй бесследно пропал во время командировки в Китай
16:51  Аркадаг награжден ABU "памятным знаком за развитие СМИ в регионе"))
16:24  Афганистан: "миротворцы" против мира, - С.Кожемякин
15:55  Салум Хоссам Еддин: Новые власти Ирака пользуются поддержкой США и Ирана
15:53  Норвегия: тропой генетического неонацизма, - Р.Устраханов
14:57  Нобелевку Мира получили гинеколог из Конго Муквеге и курдянка-езидка Надя Мурад
13:33  Кыргызстан: исполнение бюджета-2017. Как планы с реальностью разошлись, - 24.kg
13:32  До таджикской весны осталось совсем немного…, - А.Шоев
13:31  Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City (видео)
13:25  Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина продолжает брать золото на этапах Кубка мира
13:23  Как китайский рынок р2р-кредитования стал гигантской пирамидой
13:20  Ще не вмерла? На Украине де-факто запрещают русский язык, - В.Корнилов
11:37  Китай прекращает покупать американскую нефть. "Ответка" полетела
11:33  К итогам выборов президента Ирака. США не намерены выпускать из рук рычаги , - А.Веселов
11:26  "Нужно перевести работу полиции на сервисную модель...", - послание Елбасы народу (текст)
11:23  Китай разрушит сланцевую промышленность США, - Л.Степушова
11:13  Видимость люстрации. Зачем власти Узбекистана начали массовые чистки силовиков, - Р.Саттаров
11:05  Диктатура либерализма, - А.Русин
10:41  Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака приговорили к 15 годам тюрьмы (аркадагам на заметку)
10:31  Рахмон в Токио очаровывает Шиничи Китаоку
10:29  Узбекистан ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Гульнары Каримовой ($1,6 млрд)
10:22  Умер от инфаркта П.Рахманов - в 2010-м самопровозглашенный аким Джалал-Абадской области Киргизии
09:54  Суд арестовал имущество главреда "Московского комсомольца" Гусева. Все... 27 миллиардов рублей!
09:04  The Hill: США сохранили войска в Сирии для оправдания войны с Ираном?
08:52  Киргизия хочет продавать воду соседям, - "НГ"
08:50  Украина мешает оружейному бизнесу РФ и Индии, - В.Мухин
08:48  ГУАМ укрепляет единый фронт против России, - С.Гамова
00:57  Непраздные вопросы о будущем Идлиба и всея Сирии. Покой Идлибу только снится, - А.Эскин
00:44  "Мне повезло, что у меня 8-й мужской размер...". Все больше американских мужчин носят шпильки.., - Daily Beast
00:33  В Узбекистане появятся школы с преподаванием на английском. При помощи США
00:32  Учебник по истории Узбекистана: опять двойка? (полемика с Ю.Флыгиным), - Ш.Эргашев
00:29  Русский генерал Ермолов. Геополитик по призванию и поневоле, - В.Дегоев
00:22  Американцы сейчас пытаются провернуть с Назарбаевым, стремясь столкнуть его и с Россией, и с Китаем, - экс-министр В.Полеванов
Четверг, 04.10.2018
22:10  Гульнару Каримову отпустили в Дубай?
22:06  Госкомрелигии Киргизии отказывается регистрировать тенгрианство - исконную религию кыргызов
21:27  Владимир Путин и Си Цзиньпин моделируют карту Евразии, - Libеration
20:35  УкрВыборы. Порошенко и Тимошенко готовы драться "до последней капли крови", - Д.Гаевский
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20:23  Неприкосновенность экс-президента Кыргызстана признали неконституционной
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20:08  Из обмундирования РосАрмии убирают шапку-ушанку. Дайте Шойгу треуголку!
19:41  В Туркменистане на сбор хлопка мобилизованы солдаты срочной службы
19:37  Комил Алламжонов ушел. Мирзиеев опять меняет пресс-секретаря
19:31  Аркадаг засел в засаду на границе в ущелье Копетдага. Ждать талибов
19:08  Таджикистану ВБ рекомендует ограничить рождаемость в целях борьбы с бедностью
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Россия продала Индии С-400 за 5,43 миллиарда долларов
18:18 05.10.2018

Economic Times: Россия и Индия заключили контракт по С-400

Индия и Россия заключили контракт на напоставку Нью-Дели российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Подписание произошло на фоне угрозы жестких санкций в адрес Индии со стороны США, сообщает индийское издание "Экономик таймс".

Под документом поставили подписи премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Россия на протяжении десятилетий является важным поставщиком оборонной техники в Индию, подчеркивает издание.

Источник - ИноСМИ
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