МОК угрожает исключить бокс из Олимпиад, если AIBA возглавит "авторитетный" узбек Гафур

19:33 05.10.2018

ГАФУРА РАХИМОВА ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ

Разгорается скандал вокруг уроженца Узбекистана Гафура Рахимова, претендующего на пост президента AIBA (Международной ассоциации бокса).



Выборы должны пройти 3 ноября в Москве.



На пост претендует также казахский олимпийский чемпион Серик Конакбаев. Но у него возникли формальные проблемы с подачей документов. И в случае, если Гафур Рахимов останется единственным кандидатом, Конакбаев будет обжаловать это решение.



В процесс выборов вмешался Международный олимпийский комитет. Он прямо заявил, что если Гафур Рахимов, возглавит мировой любительский бокс, то этот вид спорта не будет включен в программу Олимпиады 2020 года в Токио.



Напомним, Минфин США включил Рахимова в санкционный список как члена мафиозного "Братского круга", запретил ему совершать любые финансовые операции в долларах.



По некоторым данным, Рахимов имеет и российское гражданство.



МОК уже запретил Гафуру Рахимову появляться в октябре на юношеских Олимпийских играх 2018 в Буэнос-Айресе. Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер потребовал "независимого надзора за судейством" после скандала на боксерском ринге 2016 года в Рио-де-Жанейро, на котором с большим успехом выступили боксеры из Узбекистана.



В атаку перешел и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает ТАСС.



Он потребовал решить вопросы судейства, управления, финансирования.



"Мы должны защитить репутацию Олимпийских игр, других международных федераций. И мы сделаем все, чтобы соревнования по боксу проходили честно", - заявил журналистам Бах.