Туркмения сняла транспортную блокаду с Таджикистана. Фуры пошли

19:36 05.10.2018

ТУРКМЕНИЯ СНЯЛА ТРАНСПОРТНУЮ БЛОКАДУ С ТАДЖИКИСТАНА

После месяца блокады Туркмения дала "добро" на транзит фур с грузом для таджикской алюминиевой компании "ТАЛКО", сообщает Радио Озоди.

Как сообщил один из таджикских предпринимателей, мы потеряли все надежды и готовили необходимые бумаги для транзита машин через территорию Азербайджана, как получили разрешения на проезд.



Ранее Ашхабад заявил, что фуры, следующие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности.