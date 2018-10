Китайский и российский взгляд на газопровод через Монголию

03:03 06.10.2018

Майдар Сосорбарам



Вопрос в том, достаточно ли изменились условия для Китая и готов ли Пекин опираться на монгольский транзит.



Развивающиеся отношения возобновили перспективы поставок российских энергоносителей через Монголию в Китай, поскольку растущий спрос конкурирует с историческим недоверием.



Надежды на транзит через Монголию, похоже, ожили в прошлом месяце после встречи президентов трех стран на Восточном экономическом форуме России во Владивостоке.



Президент Монголии Халмаагийн Баттулга воспользовался случаем, чтобы повторить свое предложение о новых маршрутах нефтегазопровода через свою страну, вызвав положительный отклик.



"Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", - сказал Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.



Реакция китайского лидера Си Цзиньпина на план прокладки трубопровода через Монголию не сообщается, но в выступлении на форуме Си призвал к региональным трансграничным связям.



"Мы должны сделать подключение приоритетом. Нам нужна транснациональная инфраструктура", - сказал Си Цзиньпин, согласно Platts Commodity News. "Основываясь на принципах взаимного доверия, Китай готов работать с Монголией, чтобы воспользоваться возможностями, устранить помехи и провести обмен", - сказал он ранее в июне.



Участие Китая и Монголии в крупных военных учениях "Восток-2018", состоявшихся на территории Сибири в прошлом месяце, стало еще одним признаком улучшения отношений между странами.



В июне три страны согласились создать "экономический коридор Китай-Россия-Монголия". В прошлом месяце Баттулга также приветствовал сотрудничество Китая в проекте по высоковольтным передачам в качестве начала электросети Северо-Восточной Азии.



Согласно недавнему репортажу англоязычной газеты UB Post Монголии, было подписано соглашение о сотрудничестве с китайской инвестиционной компанией в рамках проекта по трансмонгольскому проекту газопровода China Railway 25th Bureau Group Co., Ltd.. Более подробная информация о соглашении отсутствует.



Поддержка монгольского транзита энергии строится со времени первой трехсторонней встречи в 2014 году с возглавлявшим тогда Монголию Цахиагийном Элбэгдоржем на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, Таджикистан. Эта встреча последовала через две недели после "ледокольного" визита Си Цзиньпина в Улан-Батор, ознаменовавшего первую поездку китайского президента в соседнюю Монголию за 11 лет.



До настоящего времени за четыре года было озвучено немало оптимистических заявлений о возможностях трубопровода, но результатов пока мало.



"Мы в целом поддерживаем эту идею", - сказал Путин в июне на последней трехсторонней встрече. "Но, конечно, как всегда в таких случаях, вам необходимо тщательно изучить технико-экономическое обоснование", - сказал он на последнем саммите ШОС в порту Китая в Циндао.



Усложняющие факторы



За каждым из положительных утверждений есть ряд осложняющих факторов и соображений, которые замедляют развитие событий.



С точки зрения России, строительство газопровода через монгольскую степь, вероятно, будет быстрее и легче, чем завершение запланированного 2800-километрового западного маршрута через узкий коридор в Синьцзян через отдаленное Укокское плато Алтайских гор.



Среди других проблем - район заповедника Алтая, который был назван ЮНЕСКО всемирным наследием.



Ожидается, что предлагаемый горный маршрут пройдет через перевал Канас, который находится на высоте 2650 метров.



Несмотря на эти минусы, российский "Газпром" уже более десятилетия продвигает проект Алтая в качестве предпочтительного маршрута прокладки трубопровода в Китай, даже когда стремится завершить свой 4000-километровый восточный маршрут Силы Сибири. Гигантский трубопровод планируется открыть уже в декабре 2019 года.



Линия "Сила Сибири" предназначена для доставки газа в объеме 38 миллиардов кубических метров в год, в то время как Алтайский проект будет поставлять 30 миллиардов кубометров в год.



Маршрут через Монголию поможет избежать Алтайского тупика, избегая при этом как гор, так и неустойчивого Синьцзяна, который уже имеет избыток ресурсов и трубопроводов.



"Я не думаю, что китайцы особенно интересуются Алтаем, несмотря на изменение риторики", - сказал Эдвард Чоу, старший научный сотрудник по энергетике и национальной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Чоу сказал, что проект "приведет газ в неправильное место" в Китае, удаленное от крупнейших рынков потребления на востоке. "С точки зрения энергоснабжения и логистики, мне кажется, что Монголия имеет больше смысла", - сказал он.



"В работах"



Но сообщения России по монгольскому варианту подчеркивают, что все ее газовые маршруты "являются прямыми трубопроводами из России в Китай без транзитных государств".



Аргументом становится и комментарий Путина о том, что работа на своей территории примечательна тем, что предполагает, что политика России на алтайском маршруте может быть изменена. Отвечая на вопрос о планах прокладки трубопровода через Алтай на встрече во Владивостоке, министр энергетики России Александр Новак сказал Reuters, что Си Цзиньпин поставил задачу "заключить соглашение о контракте на поставку газа ... в ближайшем будущем".



"Все технические условия были согласованы", - сказал Новак, повторяя заявление, которое российские чиновники делали в течение многих лет. Чиновники заявили, что им было поручено подписать контракт на поставку газа с западного маршрута к концу этого года, но завершение строительства Алтайского газопровода первоначально было запланировано на 2015 год.



С точки зрения Китая, сотрудничество с Монголией было направлено на неуклонное наращивание доверия и инвестиций в такие проекты, как реконструкция некоторых районов Улан-Батора.



Необычная помощь для проекта социального обеспечения в соседней стране может потребоваться для преодоления исторического недовольства в Монголии, которая обрела независимость от Маньчжурского Китая в 1911 году. В прошлых отчетах говорится о том, что коммерческие инвестиции Китая в Монголию вызвали публичный гнев. "От степи до улиц столицы, Улан-Батора, монголы проявляют недоверие к китайцам", сообщало Associated Press в 2012 году. "Почти все говорят, что Китай крадет уголь Монголии", передавало Radio Free Asia.



Опираясь на Россию



Хотя Китай является крупнейшим торговым партнером Монголии, страна с советских времен сильно склоняется к России.



В прошлом недоверие между Монголией и Китаем работало в обоих направлениях в отношении транзита энергии.



До того, как Россия открыла прямой экспорт нефти в Китай черезз трубопровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) в 2011 году, она попыталась осуществлять поставки в Китай через два маршрута Транссибирской магистрали.



Большая часть нефти направлялась через более отдаленный пограничный переход Забайкальска с Китаем на восток, избегая Монголии, а меньшие объемы были отправлены через Монголию через переход Наушки в южной Сибири.



После ряда жалоб на высокие тарифные издержки на обоих маршрутах трафик в Монголии был полностью остановлен в 2007 году на фоне сообщений о том, что Китай считает его менее безопасным. Тем более, граница между двумя странами составляет 4700 километров.



Десять лет спустя российские поставки энергии и маршруты в Китай резко возросли вместе с китайским спросом, особенно на газ. По данным Национального бюро статистики (НБС), потребление газа в Китае в прошлом году выросло на 15 процентов, а в первой половине 2018 года увеличилось на 17,5 процента, когда правительство акцентировало внимание на экологически чистом топливе.



Вопрос в том, достаточно ли изменились условия для Китая и готов ли он опираться на монгольский транзит.



В интервью Чоу сказал, что заявления на последнем заседании трех президентов не обязательно должны восприниматься как признаки прогресса на маршрутах поставок через Алтай или Монголию.



"Мое мнение заключается в том, что каждый раз, когда встречаются Си и Путин, они должны что-то объявлять, и газ, кажется, является одной из любимых тем", - сказал он. "Они не могут не встречаться и не могут что-то не объявить".



Москва продолжала настаивать на своем Алтайском проекте, потому что он дает возможность опираться на хорошо развитую ресурсную базу в Западной Сибири, которая также обслуживает Европу, стимулируя конкуренцию за российский газ.



Но Чоу сказал, что Китай не хочет иметь ничего общего с российской стратегией. "Это не имеет значения для китайцев", - сказал он.