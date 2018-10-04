В Нацбанке Киргизии объяснили, зачем купили акции дырявого "Росинбанка"

10:00 06.10.2018

В Национальном банке объяснили, почему купили акции "Росинбанка"



Пресс-служба Национального банка объяснила покупку контрольного пакета акций "Росинбанка" и рассказала, что будут делать дальше.



Отмечается, что в течение 2018 года ОАО "Росинбанк" испытывало проблемы с ликвидностью. Они были связаны с досрочным оттоком депозитов из-за негативной информации в СМИ по бывшим сотрудникам ОАО "Росинбанк" и требованиям по доначислению налогов. Поэтому Нацбанк предоставил "РИБ" кредиты для поддержания ликвидности.



Кроме того, НБ КР в рамках надзорных мероприятий в июне 2018 года для обеспечения сохранности активов и контроля операций в ОАО "Росинбанк" введен специальный режим прямого банковского надзора.



По требованию Национального банка, руководству и акционерам ОАО "Росинбанк" был предоставлен план финансового оздоровления. Он предполагал приведение в соответствие финансово-экономических показателей, консолидацию акций и увеличение капитала банка. Но акционеры банка план не выполнили. Поэтому Нацбанк переоформил акции ОАО "Росинбанк", выставленные в обеспечение по кредиту на поддержание ликвидности. Таким образом, на сегодня Национальный банк стал владельцем 71,66 процента акций ОАО "Росинбанк".

"Национальный банк планирует провести ряд мероприятий по оздоровлению деятельности ОАО "Росинбанк", в том числе по пересмотру состава менеджмента и увеличению уставного капитала ОАО "Росинбанк", - говорится в сообщении.



5 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА