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Путин и Нарендра искали себя в Индии как дети, - репортаж А.Колесникова
10:27 06.10.2018

О проблеме индификации
Владимир Путин и Нарендра Моди искали себя в Индии как дети

5 октября президент России Владимир Путин в столице Индии провел весь день с премьер-министром Нарендрой Моди. Именно в этот день было подписано беспрецедентное, прежде всего для Индии, соглашение о поставке пяти полков зенитных ракетных систем С-400 в эту страну. Впрочем, Владимир Путин и Нарендра Моди провели много времени не только друг с другом, но и с большим количеством детей, на которых прежде всего сосредоточился и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

В холле отеля ITC Maurya стояли десять школьников из "Сириуса". Их пригласил в Индию премьер-министр Нарендра Моди, когда приезжал в "Сириус" вместе с Владимиром Путиным несколько месяцев назад. Молодые люди были здесь уже несколько дней, провели ряд рабочих встреч с ровесниками из индийских школ (тоже особо одаренными). Теперь они все тут готовились (морально) к встрече с Владимиром Путиным.

Я спросил девушку, которая говорила по-русски, но выглядела как индианка во всех поколениях (потом выяснилось, что к ней все в Дели и обращаются прежде всего на хинди), Эльмиру Набиеву, чем она занимается в мирной жизни.

- Я создала,- сообщила она,- робота, который сортирует использованные батарейки по химическому составу. В зависимости от этого можно понять, как их использовать после этого.

Дальнейшие расспросы не представлялись уместными и вообще были лишены смысла: зачем тебе самому выглядеть глупее, чем ты про себя до сих пор думал? Но Эльмира Набиева неумолимо сообщала подробности. В общем, роботов надо расставить во всех торговых центрах и присутственных местах, а в идеале - во всех подъездах. И людям удобней, и батарейки не пропадут.

Я представил себе роботов Эльмиры Набиевой в каждом подъезде страны (ну а что, человек в конце концов ко всему может привыкнуть) и поразился размаху ее, может быть, даже подсознательных бизнес-амбиций. Такое вообще не с чем сравнить. Это же сколько в России подъездов… Через полгода Эльмира Набиева могла претендовать на свое место в сотне Forbes-Woman… Тем более что она, как и ее российские и индийские друзья по этому счастью, через несколько минут должна уже увидеть президента России, она могла сказать ему то же, что и мне, а ему оставалось только кивнуть в ответ, и все: роботизация всех подъездов обеспечена, хотите вы этого или нет. Без шуток: все теперь было слишком реально.

В одном номере с Эльмирой Набиевой живет, я быстро выяснил, Юля Булгатова ("Как Булгаков, только через "т"") шестнадцати лет. Она занимается и вовсе насущным делом: сделала, например, проект в сфере сохранения здоровья в Индии. Причем прежде всего своего собственного. Дело в том, что я стал беспокоиться, как подростки предохраняются от всех известных опасностей с точки зрения гигиены в этой стране. Вот она мне и мгновенно рассказала:

- Да, опасности подстерегают. Надо постоянно мыть руки. Как можно чаще! К тому же они ведь еще и едят руками, так что им вообще постоянно надо руки мыть…

- А если сама вода опасная? - мне самому стало наконец очень интересно. Более того, вряд ли меня тут мог подстерегать разговор важнее этого.

- В душе,- объяснила Юля Булгатова,- рот надо закрывать.

Петь, значит, нельзя, с сожалением подумал я. Все время приходится себя в чем-то ограничивать…

- От комаров защищаться надо,- продолжала она.

Я понимал: до последней капли крови.

- Водой из-под крана рот, наверное, тоже полоскать не стоит…- предположил я.

- А-а! - засмеялась она.- Ну это брюшной тиф, и все, до свидания!..

Я тоже мысленно попрощался с Юлей: в пятницу утром спросонья, перестав уже понимать толком, где нахожусь, я сделал это…

Удивительно: логика этой девушки была неумолимой, да и вообще логикой не девушки. Ей, я ловил себя на этом, хотелось подчиниться.

И надо же, я сразу получил подтверждение всем этим своим мыслям. Юля Булгатова рассказала, что она занимается как физикой, так и литературой, не знает пока, на чем остановиться, но ей не очень понравилось, как среагировали на Харитоновских чтениях на ее работу "Поэтика художественного времени в романе Евгения Водолазкина "Авиатор"".

- Сказали, что в 16 лет человек не может думать, как в 60,- расстроенно сказала мне Юля Булгатова.

- То есть не поверили, что это вы писали? - возмутился я.

Я-то уже, как, может, уже никто другой, понимал: конечно, она!

- Наверное, да…- вздохнула Юля Булгатова.

Короче говоря, дети из "Сириуса" при более близком знакомстве производили на меня без преувеличения сильное впечатление, и теперь я болел за них.

Пока в отеле ITC Maurya ждали Владимира Путина и Нарендру Моди, в их присутствии в президентском дворце подписывали документы. Прилюдно не было подписано главное соглашение: о поставке пяти полков С-400. Его подписали раньше, за час до официальной церемонии. И правильно: С-400 любит тишину, по крайней мере до поры до времени. К тому же решили, видимо, не раздражать лишний раз всех, кого это так интересует и кто принимает это ближе всего к сердцу, то есть прежде всего коллег из Пакистана: зачем к тому же давать им возможность круглосуточно крутить потом кадры с этого подписания и комментировать, комментировать… Расстраиваться, расстраиваться…

Кроме того, было подписано рамочное, то есть пока не обязательное и по этой, может быть, причине такое масштабное, соглашение: о строительстве новых шести блоков АЭС "Куданкулам". Затем последовал обед. В Сочи над таким обедом трудились специалисты компании Bosco di Ciliegi, и задачи они решали (по крайней мере для себя) нерядовые: господин Моди - природный вегетарианец. Здесь, в резиденции в Дели, к нему привыкли. Для не вегетарианцев подавали охлажденный крем-суп из арбуза, филе семги "с пивным соусом из петрушки и сыра", рубленую баранину, обжаренную с луком и стручковым перцем, кусочки курицы, обжаренные на гриле и "утомленные в сливочном соусе", "ароматный рис с черным укропом", запеченный на гриле баклажан, "черную чечевицу, томленную всю ночь на древесных углях…". То есть разносолов-то не было.

Меню для Нарендры Моди изучал только он сам.

Конечно, играла музыка. Индийские музыканты с переменным успехом исполняли "Калинку", песню из кинофильма Раджа Капура, песню "Ночь в России", "популярное индийское духовное песнопение", песню "Течет река Волга", "инструментальную музыку в стиле суфи", а также песни из болливудских кинофильмов.

Обед в такой обстановке неумолимо затягивался, и подросткам в ITC Maurya показывали поучительный индийский фильм про мальчика, который искал смысл жизни. Сначала его интересовало, где заходит солнце. Восходит, он знал, в Индии, а заходит, предполагал, в Америке (никаких позитивных ассоциаций с ней, таким образом, не было связано).

- Иди, спроси у солнца,- советовала ему мама.

Но мальчик по некоторым причинам никак не мог догнать солнце.

Тогда он стал спрашивать маму, для чего он живет. Вернее, для кого. Дело в том, что мальчик прочитал в книге, что живет только тот, кто живет для кого-то. А он вроде ни для кого пока не жил.

То есть фильм неожиданно оказывался освящен особой индийской мудростью.

Не дождавшись ответа от мамы, мальчик спрашивал папу, который просил оставить его в покое. Тогда мальчик спрашивал у учителя. Этот мальчик, похоже, твердо намеревался посвятить свою жизнь хоть кому-нибудь - тогда в ней появился бы смысл. Но и учитель, которого мальчик спросил, для кого тот живет, замялся с ответом.

Даже на железнодорожном вокзале мальчик поинтересовался у одного господина, для чего тот живет. Господин, читавший газету, засмеялся и сказал мальчику: "Уходи!" Хотя было ведь очевидно, по-моему, что господин жил для того, чтобы читать газету (и это, я считаю, не такой уж неважный смысл жизни).

Мальчик так и не оставлял своих попыток, но было понятно, что он так и останется в поиске даже по завершении этого фильма.

А окончательно все стало на места, когда мальчик попросил маму сказать папе, чтобы тот называл его Нарендрой, а не Нарендром: "Нарендра звучит гораздо лучше!"

Папа, впрочем, не покорился. И это все было, по-моему, слишком похоже на сильнейшую детскую психотравму.

Тем временем Нарендра Моди и Владимир Путин наконец появились перед подростками в отеле. Они хотели было сразу пройти на свои места на сцене, но их перенаправили к небольшой выставке достижений российско-индийской научно-технической молодежи. На меня эта выставка как раз впечатления не произвела, мне все казалось, что я это уже где-то и когда-то видел, и это на самом деле было так: некоторые экспонаты, созданные руками учеников "Сириуса", с неиссякающим энтузиазмом показывали президенту уже не в первый раз и не во второй. Разве только вот мотоциклетного шлема раньше не было.

Как прошла встреча Владимира Путина и Нарендры Моди в Бочаровом ручье
Как прошла встреча Владимира Путина и Нарендры Моди в Бочаровом ручье
Елизавета Забелина из "Сириуса" рассказала мне, что за четыре дня в Индии создано устройство, которое не позволяет мотоциклисту ездить без шлема и развивать скорость больше 80 км/ч. Я подумал, что ученики "Сириуса", конечно, не могли не вдохновиться, если хотя бы раз проехали по дорогам индийской столицы, которую в этом смысле можно сравнить только с вьетнамской.

Но пока Владимиру Путину торжественно вручили 3D-модель эритроцита женщины, а Нарендре Моди - эритроцита мужчины, как подчеркнули сами учащиеся. Дело в том, что молодые люди, по их словам, разработали методику, которая помогает распознавать отклонения от нормы в эритроцитах (существующие до сих пор методики в связи с этим становятся, видимо, неактуальными). К тому же в том эритроците, счастливым обладателем которого стал Владимир Путин, была обнаружена анемия (а на вид не скажешь).

Следующий экспонат представлял собой макет странного сооружения, которое как я понял, позволяет не только убирать зерно, но и перерабатывать сено (может, учащиеся думали, что и этого до них никто не придумал).

- А булочки с маком нельзя получать? - заинтересовался господин Путин, решивший, может, довести до ума эту установку и придать ей вид и в самом деле беспрецедентной.

Ученики приняли его вопрос, по-моему, слишком близко к сердцу и начали с горечью рассказывать, почему нельзя.

Потом наконец настала очередь Юли Булгатовой. При ее участии Владимиру Путину, и тоже уже не в первый, а в этом случае и не в третий раз, был продемонстрирован велотренажер, вырабатывающий, оказывается, столько электроэнергии, что от него на глазах Нарендры Моди и Владимира Путина загоралась лампочка, а в глазах - восхищение. Вундеркинды, соединившие проводом велосипед и лампочку, предлагали установить такие тренажеры везде, где представляется возможным (прежде всего видимо, в подъездах), и использовать их отныне как альтернативный источник энергии.

Между тем Владимир Путин заметил этот велосипед, кажется, впервые. Он некоторое время вглядывался в него, а потом попросил меня подойти и почему-то очень негромко рассказал, что он об этом думает:

- Ну, это еще Аркадий Райкин ведь придумал, с балериной: "Балерины - видали, она вертит, аж в глазах рябит! Привяжи ей к ноге динамо - пусть она ток дает в недоразвитые районы!.."

Я понял, конечно, почему это было сказано полушепотом: не хотел расстраивать подростков, что колесо этого велосипеда было уже изобретено гораздо раньше.

После этого Владимир Путин и Нарендра Моди выступили перед юношеством. Премьер-министр рассказывал, как он боготворит учителей: когда он стал начальником, то даже пригласил их всех, 32 человека, к себе и, по его словам, провел с ними большое мероприятие.

Кажется, мальчик Нарендра наконец-то понял, для кого он живет.

Владимир Путин ответил на несколько вопросов, вроде того, кого из ученых он считает самым выдающимся в мире. Господин Путин, казалось, был скован тем обстоятельством, что рядом с ним сидел Нарендра Моди, который отвечал на все задаваемые ему вопросы так эпически уклончиво, что российский президент вынужден был ему соответствовать, иначе он рисковал показаться на этом фоне, хотя бы в своих собственных глазах, человеком самонадеянным и недостаточно широко понимающим действительность. Поэтому Владимир Путин не говорил, например, что считает основным ученым, например, Эйнштейна, а отвечал, что назвать кого-то одного - все равно что предпочесть одно искусство другому (хотя для него, по-моему, из всех искусств важнейшим является кино).

Был только один вопрос, заданный, кстати, Елизаветой Забелиной, на который Владимир Путин ответил однозначно: возможно ли сотрудничество стран БРИКС в освоении лунной поверхности? Российский президент подтвердил такую возможность категорически.

В конце концов, это было самое простое, что он мог сделать в этот день для индийского народа.

Не считая пяти полков С-400, конечно.

Андрей Колесников, Дели

Газета "Коммерсантъ" №183 от 06.10.2018, стр. 1

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538810820
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