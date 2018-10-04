Аркадаг создал в Туркмении Службу для борьбы с финансированием терроризма

10:31 06.10.2018

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав создать Службу финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики, сообщает в пятницу, 5 октября пресс-служба главы государства.



Как следует из текста документа, Служба создается в целях успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и международных договоров.



Подписывая документ, глава государства отметил, что Туркменистан в последние годы реализует комплексные меры в этой сфере, и на сегодняшний день признан государством, не представляющим риска при совершении финансовых операций.



В этой связи туркменский лидер подчеркнул важность вступления Туркменистана в 2010 году в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



Постановлением утверждены структура и Положение о ней.