Глава Минсоцразвития Киргизии Исакунова вновь в центре скандала. Разоблачает депутат парламент

13:09 06.10.2018

Глава Минсоцразвития вновь в центре скандала. Разоблачает депутат парламента



Поездка министра труда и социального развития Таалайгуль Исакуновой в США связана с очень скандальной темой. Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.



Ранее она рассказала, что чиновники Минсоцразвития незаконно ездят за границу по дипломатическим паспортам. В ведомстве эту информацию опровергли.



"Приходят документы, в том числе из пограничной службы, которые подтверждают данные, озвученные мною на заседании комитета парламента. Остановлюсь только на одном эпизоде - поездке Таалайгуль Исакуновой в США и Аргентину. Нет разрешения премьера. Министр берет отпуск на эти даты. Но самое странное, что про США она даже не говорит премьеру и не пишет отчет позже. Хотя поездка была связана с очень скандальной темой продажи детей - с усыновлением", - пишет Аида Касымалиева.



"В ходе поездки в США и встречи с представителями Госдепа обсудили вопросы по новому положению аккредитации агентств из США, занимающихся международным усыновлением, но не получивших аккредитацию Минсоцразвития на протяжении 6 месяцев", - пишет в отчете другой сотрудник", - отмечает Аида Касымалиева.



Анастасия БЕНГАРД