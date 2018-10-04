Сбывается библейское предсказание пророка Иезекииля о Мертвом море

13:11 06.10.2018

Пророк Иезекииль – одна из ключевых фигур Библии, и в своем предсказании конца дней он говорил, что Мертвое море возродится к жизни, – что считается невозможным из-за крайне высокого содержания солей в нем. Теперь же, как сообщает Daily Star со ссылкой на заявление израильского фотожурналиста Ноама Бедеина, в небольших воронках вокруг Мертвого моря и впрямь начала возникать жизнь.



Ноам Бедеин является частью команды проекта возрождения Мертвого моря и других водных источников региона, специалисты которой ведут системный мониторинг водоемов в течение последних двух лет.



Фотографии Бедеина, опубликованные проектом, демонстрируют крошечных рыб, плавающих в той самой, практически мертвой, воде. Как заявляет сам фотограф, эта рыба доказывает, что теперь вода "какая угодно, но не мертвая", и речь идет ни много, ни мало, о библейском чуде.



В Библии сказано, что после разрушения Содома и Гоморры земля превратилась в бесплодную пустыню – в той самой области, где располагается Мертвое море. Но также было предсказано, что однажды жизнь вновь вернется на проклятую землю, и рыба пребудет в изобилии в воде.



Подойдя к Мертвому морю, к самой глубокой впадине на Земле, вы увидите, что пророчество сбывается, – поделился своим мнением с журналистами Бедеин. – На место, которое когда-то было проклято, в библейские времена, теперь вы можете приехать. Сюда, на Мертвое море, исследовать провалы и увидеть рыбу там, где вода убывает. Это исполняются пророчества от Иезекииля, говорящие о земле, которая станет цветущей и благодатной с возвращением евреев.



Проклятие закончилось, – продолжил фотограф, – и это место и его богатства теперь несут жизнь людям всего мира.



Андрей ДУДНИК | Астана