"Мисс Атырау-2015" Гаухар Касаева борется с раком и просит у казахстанцев помощи

13:13 06.10.2018

"Мисс Атырау-2015" Гаухар Касаева призналась, что страдает онкологическим заболеванием, и просит у казахстанцев помощи.



Год назад врачи обнаружили у Гаухар злокачественное новообразование в области живота – была диагностирована саркома. В течение года девушка перенесла две операции, но улучшений не было. Тогда медики рекомендовали мисс Атырау продолжить лечение в Израиле или Южной Корее.



"Мне сказали, что понадобится 30 тысяч долларов, – написала Гаухар на своей странице в Instagram. – Я всегда была сильной и не просила о помощи. Работала со школьных лет, чтобы помочь семье. Сейчас впервые прошу о помощи, так как вижу, что одной силы воли недостаточно, чтобы победить эту болезнь. Мне всего 20 лет, и я хочу прожить длинную, здоровую и счастливую жизнь. Если среди вас, моих подписчиков, есть добрые сердца, помогите мне, пожалуйста, собрать эту сумму. Времени немного".



Пост девушка снабдила фотографиями с постоперационным шрамом на животе, выпиской из истории болезни и своими реквизитами: номер карты Kaspi Gold: 5169493107402441; ИИН: 980418450761.



Титул самой красивой девушки Атырау Гаухар Касаева завоевала в 17 лет, будучи студенткой инженерно-гуманитарного колледжа. Тогда же, в 2015 году, девушка принимала участие в республиканском конкурсе "Мисс Казахстан".



Ксения ВИКТОРОВА | Атырау