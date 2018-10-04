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Asia Times: Трамп уже начал проигрывать торговую войну с КНР
13:17 06.10.2018

Большинство американских предприятий не вернется в США, поскольку торговая политика Трампа приводит к увеличению издержек производства. Сюда можно отнести его пошлины на импорт стали и алюминия, а также недавнее Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA)

Недавно президент США Дональд Трамп заявил перед делегатами Генеральной Ассамблеи ООН, что намерен выиграть торговую войну с Китаем. Также Трамп похвастался, что американская экономика процветает, в то время как Китай столкнется с экономическим спадом. На фоне всеобщего смеха делегатов мало кто отнесся к его словам всерьез, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

Заявление Трампа о состоянии экономики США не совсем совпадает с официальными статистическими данными и реальной картиной происходящего. Например, в 2017 году в США выросло число бездомных. Американские фермеры обеспокоены потерей прибыльного китайского рынка, а американские компании не хотят оказаться в перекрестье торговой войны. Потребители, которые и так еле держатся на плаву, опасаются, что пошлины, введенные администрацией Трампа, могут дорого им обойтись. Это всего лишь несколько примеров тех проблем, с которым в настоящий момент сталкиваются США.

В сентябре 2018 года Торговая палата США провела опрос среди американских предприятий, расположенных в Китае. Оказалось, что более 60% американских предприятий в Китае пострадают от пошлин, введенных администрацией Трампа, и только 6% предприятий будут вынуждены вернуться в США - это очень интересная цифра.

Основная причина, по которой американские компании не возвращаются в США, связана с их деловыми интересами. Китайский рынок насчитывает 1,4 млрд потребителей, большинство из которых имеет значительные сбережения. Китайский рынок слишком привлекателен, чтобы от него отказаться. Кроме того, производство в США является менее эффективным, чем в КНР, где создана всеобъемлющая и хорошо продуманная инфраструктурная система. Таким образом, если американские предприятия вернутся в США, они станут менее конкурентоспособными.

В рамках рыночной экономики, такой, как США, ключевой интерес заключается в максимизации прибыли, которая является ключевым фактором, определяющим инвестиционные решения. Все идут туда, где можно заработать. Большинство американских предприятий не вернется в США, поскольку торговая политика Трампа приводит к увеличению издержек производства. Сюда можно отнести его пошлины на импорт стали и алюминия, а также недавнее Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA).

Компания Ford уже жалуется на то, что пошлины на импорт стали и алюминия могут снизить прибыль компании на $1 млрд. Согласно USMCA, теперь 75% автомобильных компонентов должно производиться в странах Северной Америки. Также в USMCA указано, что зарплата мексиканских рабочих должна быть увеличена до $16 в час. Все это дополнительно увеличит издержки производства.

Поэтому не стоит удивляться, если в ближайшие годы на фоне торговой войны с КНР объем внутренних и иностранных инвестиций в США продолжит падать. Согласно официальной статистике правительства Соединенных Штатов, в первом квартале 2018 года иностранные инвестиции в экономику США сократились на $8,2 млрд. Китайские инвестиции в США упали на 92% из-за проблем, связанных с "национальной безопасностью".

Большинство производителей продуктов питания в США, начиная с рыбаков и заканчивая производителями сои, указывают на то, что им потребовалось много лет для того, чтобы закрепиться на китайском рынке. Например, американским фермерам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы потеснить на китайском рынке поставщиков сои из Бразилии. Пошлины, введенные администрацией Трампа, перечеркнули все эти многолетние усилия всего за несколько дней, потому что Китай сразу же переключился на поставщиков сои из Бразилии и других стран. В итоге американские фермеры могут потерять огромный и прибыльный китайский рынок раз и навсегда.

Другие указывают на то, что из-за пошлин Трампа миллиарды килограммов говядины до сих пор лежат в хладохранилищах, потому что американские поставщики не могут найти покупателей. Производители мяса домашней птицы и свинины тоже пострадали от торговой политики Трампа, им остается только помахать на прощание 1,4 млрд китайских потребителей.

По данным центра налоговой политики США и других учреждений, включая ООН, федеральную резервную систему (ФРС) США и министерство жилищного строительства и социального развития, при администрации Трампа увеличилась численность американских бездомных. Например, в министерстве жилищного строительства и социального развития США заявили, что в 2017 году на улице спали 540 тыс. граждан США, что почти на 1% больше, чем в 2016 году. В недавнем докладе ООН говорится, что при администрации Трампа бедные граждане США стали еще более обездоленными. По данным ФРС, боле 40% американских рабочих едва сводят концы с концами, они живут от зарплаты до зарплаты.

Теперь, что касается сравнения показателей экономического роста США и КНР. Наиболее авторитетные организации в области экономического прогнозирования, такие как Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие, указывают на то, что рост ВВП США во втором квартале составил 4,2%, однако Вашингтону не удастся добиться аналогичных показателей роста в третьем и последующих кварталах.

Огромный дефицит бюджета США в будущем может помешать американскому правительству воспользоваться новыми пакетами экономических стимулов. В МВФ прогнозируют, что экономический рост Соединенных Штатов, вероятно, снизится на 1?2 процентных пункта в ближайшие кварталы и годы, опустившись до 2,9% и 2,5% в 2018 и 2019 годах соответственно.

Несмотря на то, что экономика КНР также пострадает от торговой войны с США, в МВФ считают, что рост ВВП КНР в 2018 году составит 6,8%, а в 2019 году - 6,5%. В МВФ также предсказывают, что Китай потеснит США с позиции крупнейшей мировой экономики к 2030 году, если не раньше. Между тем государственные и потребительские долги Китая намного ниже, чем у США.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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