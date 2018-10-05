У главреда "МК" Гусева (известного борца с коррупцией) обнаружился тайный офшор в США

22:46 06.10.2018

Адвокат Евгении Ефимовой, которая разводится с главным редактором издания "Московский комсомолец" Павлом Гусевым, обнаружил секретный офшор в США.



По словам Александра Добровинского, который представляет интересы супруги Гусева, глава "МК" обнародовал далеко не все, скрыв существование возможного офшора в США, сообщает издание Super.



"В моем распоряжении оказались любопытные документы, которыми поделились со мной коллеги. В юридической переписке на французском языке, которая попала нам в руки – обсуждение судебной тяжбы некоей компании с интересным названием "Донбас Интернешнл", зарегистрированной в штате Делавер США. Из документов следует что "Донбас" принадлежит главному редактору и хозяину "Московского комсомольца", борцу с коррупцией, члену общественной палаты – Павлу Гусеву", – цитирует адвоката источник.



По словам Добровинского, член Совета при президенте России Павел Николаевич Гусев, не внес свой американский актив "Донбас" в официальные данные о своем имуществе.



Супруги несколько месяцев делят совместную собственность стоимостью около 30 млрд рублей. На имущества Гусева общей стоимостью в 300 млн рублей был наложен обеспечительный арест. Гусев обвинил жену в хищении.