Пилот вертолета, в котором разбился замгенпрокурора РФ Карапетян, был застрелен в спину еще в воздухе (СК опровергает)

23:52 06.10.2018

Стало известно об огнестрельном ранении пилота рухнувшего вертолета с замгенпрокурора



Пилот разбившегося под Костромой вертолета Станислав Михнов был, вероятно, застрелен до крушения, сообщают источники.



По предварительной версии, пилот был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину. Это произошло еще до крушения машины, сообщили источники в силовых ведомствах радиостанции "Говорит Москва".



В четверг стало известно, что, по предварительной версии, крушение вертолета AS-350 под Костромой произошло из-за столкновения с верхушками деревьев.



В результате аварии погибли четыре человека, в числе которых был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.



6 октября 2018



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СК России опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что пилот потерпевшего крушение в Костромской области вертолета был застрелен. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.