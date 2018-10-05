Саудовская Аравия и Израиль стали партнерами по слежке

00:06 07.10.2018

Эр-Рияд уличили в использовании технологий еврейского государства



Игорь Субботин



На трансформацию арабо-израильских отношений отчасти указывают и заявления Биньямина Нетаньяху по поводу Баб-эль-Мандебского пролива.



Саудовскую Аравию заподозрили в использовании услуг одной из израильских высокотехнологичных компаний. Эксперты независимой исследовательской группы Citizen Lab заявили, что королевство при помощи технологий еврейского государства шпионило за одним из диссидентов, который проживает в Канаде и подвергает оттуда критике правящий дом. Саудовская Аравия – не единственная из арабских стран, которая воспользовалась этим программным обеспечением, говорят в Citizen Lab.



В центре внимания независимых аналитиков, о которых пишет газета Haaretz, оказалась израильская компания NSO Group Technologies, которая работает в сфере киберразведки. Она была основана в 2010 году.



Согласно выводам исследовательской группы, технологии NSO Group Technologies были применены для слежки за 27-летним саудовским оппозиционером Омаром Абдулазизом, который бежал в Канаду из-за конфликта с Эр-Риядом. "У нас есть высокая уверенность в том, что мобильный телефон Абдулазиза, саудовского активиста и жителя Канады, стал мишенью шпионских программ Pegasus, – говорится в выводах Citizen Lab. – Абдулазиз был достаточно откровенен на фоне продолжающейся дипломатической вражды, возникшей из-за вопросов в сфере прав человека между Канадой и Саудовской Аравией. Он стал целью, когда, уже получив убежище в Канаде, посетил университет в Квебеке".



Эксперты отмечают, что NSO Group Technologies продает программное обеспечение под названием Pegasus, которое работает как на iPhone, так и на Android. Вирус приходит к жертве в виде ссылки внутри сообщения. Когда человек открывает ссылку, он становится объектом слежки: тот, кто ведет шпионаж, получает полный доступ к личным данным жертвы, переписке и фотографиям. Технологии NSO Group Technologies позволяют незаметно активировать микрофон и камеру телефона для того, чтобы следить за жертвой в режиме реального времени. "В ходе недавнего анализа инфраструктуры Pegasus мы обнаружили подозрительную вирусную активность в канадском Квебеке, – говорится в заявлении Citizen Lab, где также отмечается, что подозрительная активность предположительно связана с Саудовской Аравией. – Мы сравнили характер вируса и активность Абдулазиза и его телефона. Изучив его переписку, мы выявили текстовое сообщение, которое было замаскировано под ссылку".



Исследователи Citizen Lab обнаружили, что шпионские программы NSO Group Technologies, предназначенные для проникновения в большинство коммерчески доступных смартфонов, в настоящий момент используются в 45 странах. Первый отчет о действиях израильской компании аналитики опубликовали в 2016 году. В нем подробно описывается, как мишенью предположительно властей Объединенных Арабских Эмиратов стал правозащитник Ахмед Мансур. В 2017 году Citizen Lab также сообщала о злоупотреблениях шпионскими программами Pegasus в Мексике, где под преследование попали адвокаты, журналисты и политики. В августе 2018 года организация Amnesty International сообщила, что некий саудовский диссидент, проживающий за границей, а также один из сотрудников Amnesty International стали жертвами слежки. В систематическом шпионаже за оппозицией обвиняли и правительство Панамы. Вирусы Pegasus зафиксированы в США и Франции.



В настоящее время отношения Саудовской Аравии и властей Канады находятся в глубоком дипломатическом тупике. Конфликт двух стран вспыхнул из-за того, что Оттава выразила беспокойство состоянием прав человека в аравийском государстве, которое нередко становится объектом обвинений за их несоблюдение. Эр-Рияд объявил поступок канадского руководства "вмешательством во внутренние дела королевства". Экономическое сотрудничество двух стран попало под заморозку. Инвестиционные проекты также были свернуты. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отозвало своего посла из Канады и объявило главу канадской дипмиссии в Эр-Рияде персоной нон грата. "Мы вам что, банановая республика?" – возмущался глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Впрочем, по его словам, разрешить конфликтную ситуацию очень просто: Канада должна принести свои извинения.



Не исключено, что предполагаемое использование Саудовской Аравией программного обеспечения, произведенного израильской компанией, только подогреет разговоры о тактическом партнерстве между монархией Персидского залива и еврейским государством. Такому сближению во многом поспособствовала политика Ирана в регионе. Именно ей была посвящена конференция лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в Нью-Йорке на полях очередной сессии Генассамблеи ООН. Примечательно, что встреча UANI собрала не только высокопоставленных лиц из стран Персидского залива. На ней, как писала "НГ" (см. номер от 28.09.18), присутствовал и один из руководителей разведки еврейского государства – Моссада, что, безусловно, дало наблюдателям повод говорить об очередных признаках потепления в отношениях Иерусалима и столиц Персидского залива.



Впрочем, на серьезные сдвиги в контактах Израиля и арабских стран региона указывает и выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в августе этого года на торжественном параде в Хайфе. Глава израильского правительства фактически вступился за обстрелянные йеменскими повстанцами саудовские нефтяные танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе. Он пообещал, что еврейское государство может принять участие в операции по разблокированию артерии на стороне некой международной коалиции. "Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандеб (имеется в виду при помощи йеменских повстанцев. – "НГ"), я уверен, что он будет иметь дело с международной коалицией, полной решимости этого не допустить, – сказал израильский премьер. – Эта коалиция будет также включать Государство Израиль с его вооруженными силами".