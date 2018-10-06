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Москва созрела, чтобы дать сдачи Западу? - С.Гомзикова
00:08 07.10.2018

Москва созрела, чтобы дать сдачи Западу за все унижения
Наши "партнеры" постоянно повышают антироссийский градус, который хлопнет по ним самим

Целенаправленное нагнетание напряженности между ядерными державами и на международной арене - опасный путь. С таким предупреждением в адрес Запада, развернувшего очередную информационную атаку против нашей страны, выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В роли главных злодеев в этом театре абсурда опять суровые "парни из ГРУ" (нравится почему-то тем, кто пишет подобные сценарии, эта аббревиатура, хотя сама служба давно имеет другое название). Если судить по выдвинутым в их адрес обвинениям, это реально крутые супермены, продвинутые в области IT-технологий - ведь "взломали", как нам говорят, компьютерные сети чуть ли не по всему миру.

Добрались якобы (или пытались добраться) до серверов таких организаций, как WADA, ФИФА и USADA, а также до химлаборатории в Швейцарии, которая исследовала яд из дела Скрипалей. И, кроме того, чуть не заполучили файлы с документами о расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" на Украине.

Так, во всяком случае, заявляют: министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд глава МИД Великобритании Джереми Хант и замгенпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

Благодаря участию в деле столь "осведомленных" источников, скандал, надо сказать, получился знатный. В умении беззастенчиво фабриковать липовые улики и бросать навоз на вентилятор антироссийской повестки дня западным спецслужбам, действительно, не откажешь.

Потому что никаких фактов и доказательств, на самом деле, предоставлено не было. Из "неопровержимых улик", разоблачающих подрывную деятельность "хакеров ГРУ", затертая квитанция об оплате такси и ноутбук, который когда-то подключали к Wi-Fi в швейцарской Лозанне.

Чек на сумму чуть более 800 рублей якобы подтверждает, что в аэропорт Шереметьево один из участников группы прибыл прямо из офиса военной разведки. Что - для тех, кто понимает! - бред полный. И что, конечно, не принимается во внимание Западом.

Теперь вся эта свора консолидированных русофобией обвинителей с новой силой завопила, что Россия демонстрирует "безрассудное поведение" и "отсутствие уважения" к международному праву. В первых рядах обличителей - США, которые и являются, скорей всего, режиссерами этого действа.

Американцам стоило бы про международное право рассказать сначала индейцам, на трупах которых они строили свою демократию, а не пытаться учить других. Но их что-то в последнее время заносит… А, тем временем, градус конфронтации поднимается.

В российском МИДе это, видимо, тоже понимают. Но все еще пытаются разговаривать с "партнерами" как с вменяемыми людьми.

"С сожалением, - подчеркнул Рябков, - наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО. Западную публику вновь пугают „русскими хакерами", на сей раз, приписав им „взломы" компьютерных сетей чуть ли не по всему миру".

Дипломат отметил, что в России к подобным методам США привыкли, однако предупредил, что "целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене - опасный путь". И призвал задуматься об этом Канаду и некоторые страны Европы, "которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию".

Проблема в том, что они почему-то не слышат наших призывов, не учитывают наше мнение, не принимают по внимание наших фактов и доказательств… И, вообще, ведут себя, будто на этой планете они все временные гости.

- Ничего удивительного, - считает доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России Елена Пономарева. - Коллективный Запад ведет полномасштабную гибридную войну. Это война - информационная, экономическая, цифровая. Это война - горячая, в конце концов. Потому что в ряде точек планеты, мы знаем, идут полномасштабные военные действия. Прежде всего, потому что Запад спонсирует оружием, деньгами, политической поддержкой разного рода террористические объединения, криминальные, сепаратистские и т. д.

Надо это признать. Это первый важный момент, от которого стоит отталкиваться - коллективный Запад нам совсем не партнер. Мы почему-то продолжаем их все время называть партнерами, а это, если не враг, то - противник, который ведет полномасштабную гибридную войну.

"СП": - С какой целью ведет?

- Они уверены в том, что имеют на это право. Уверены, что могут это делать, потому что обладают огромным количеством рычагов давления. На самом деле, они проводят гегемонистскую политику и считают, что для этого у них есть все ресурсы - информационные, экономические, военно-технические, технологические.

Так было всегда с момента разрушения Советского Союза. Об этом, кстати, постоянно говорит Сергей Лавров: как синдром "победы в холодной войне" вселил в Запад некую вседозволенность.

Но дело в том, что мир ведь меняется. И он, действительно, уже серьезным образом изменился. Появились новые участники, которые совершенно не хотят уже плясать под дудку Запада.

Только Запад к этому не привык. Эти "коллективные человечки", они не хотят с этим смириться и продолжают действовать прежним арсеналом, который был у них во время холодной войны. И после холодной войны. Они уверены, что любыми средствами заставят Россию (или тот же Иран) все равно подчиниться.

Вот эта, какая-то совершенно иррациональная убежденность в том, что любое давление обязательно приносит плоды, она работает для них сейчас. Они убеждены, что давить можно до бесконечности.

Но когда пружина полностью сжимается (мы знаем хорошо законы физики), она потом так выстреливает, и, прежде всего, в лоб тому, кто ее сжимал. Это может быть не только, скажем, в военно-техническом смысле. А в том же экономическом, или связанном с человеческим потенциалом… и т. д.

Но есть еще один важный момент…

"СП": - Какой?

- Запад сам переживает сейчас очень сложный период, связанный с изменением западного общества. Это не только сумасшедшие гей-парады. А это, действительно, деградация среднего класса, упадок экономики и мощнейший миграционный вызов.

Когда оказываешься в любой западной стране, достаточно беглого взгляда, и ты сразу видишь, что это нездоровое общество, это больное общество, с огромным количеством проблем.

Получается, что внутренние проблемы, которые у них есть, они тоже заставляют западных политиков искать внешнего врага.

А кто может быть врагом для Запада? Для Запада может быть врагом только историческая Россия. Во-первых, потому что это тоже западное государство - мы не Восток, мы европейское государство. Мы именно по культурно-историческому типу главные их конкуренты.

И в то же время, по технологическому - по тем прорывам и инновациям, которые знала наша история. История государства Российского.

Поэтому мы для них главный враг.

Психоментально мы для них даже чужие. И так получается, что надо на нас давить бесконечно.

"СП": - Но мы же не собираемся им в этом помогать?

- Конечно, мы не можем не реагировать. Но мы - люди культурные. Мы, как известно, вежливые люди, что хорошо показали события Крымской весны. И мы, естественно, будем на всех площадках, где только возможно, стараться объяснять свою позицию словами.

Но это не значит, что мы ничего не делаем.

Мы продолжим совершенствовать свою экономику. Модернизировать свой военный щит. Развивать интеллектуальную среду, банковский сектор и т. д. Хотелось бы, конечно, чтобы мы это делали более активно. …

Не реагировать на выпады в наш адрес мы не можем. Мы должны отвечать публично, по дипломатическим каналам. Но, а подспудно, какие процессы идут, о них иногда и не нужно говорить. Когда сделаем, тогда и будет всем все ясно.

"СП": - Да, только мы-то с ними разговариваем, как с нормальными людьми, а они нам демонстрируют какую-то клоунаду уродливую…

- Да, на своем дипломатическом языке мы всегда разговариваем вежливо и культурно. Но, с другой стороны, следует, конечно, предпринимать конкретные шаги, связанные с тем, что мы можем сделать на тех же международных площадках.

Вот, в частности, только заикнулась Россия о том, что собирается выйти все-таки из ПАСЕ и Совета Европы, как сразу все засуетились. А можно просто не говорить об этом, а выйти. И не платить им никакие членские взносы. Нужно искать и создавать альтернативные площадки, безусловно. И гораздо жестче реагировать на подобные выпады в наш адрес.

Но это вопрос к руководству страны. Если оно посчитает, что такой арсенал может использовать, то, наверное, будет использовать.

Совершенно очевидно, что российское общество уже готово к тому, что в общении с нашими оппонентами пора применять более жесткие меры. Жесткие, естественно, не военные меры в данном случае, а именно политико-экономические.

Светлана Гомзикова
Елена Пономарева

6.10.18

Источник - svpressa.ru
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