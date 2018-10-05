Британский стрит-художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своего творения на аукционе Sotheby"s

00:49 07.10.2018

Бэнкси поведал о секретном механизме для самоуничтожения картины



Британский стрит-арт-художник Бэнкси рассказал о подготовке картины Girl with Balloon ("Девочка с шариком") к самоуничтожению на аукционе Sotheby"s. Видео появилось в его аккаунте в Instagram.



Видеозапись он сопроводил цитатой "Стремление к уничтожению - тоже творческое побуждение", которую ошибочно приписал испанскому художнику Пабло Пикассо. По данным "Ленты.ру", настоящий автор высказывания - русский анархист Михаил Бакунин.



"Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На тот случай, если ее выставят на аукцион", - говорится в видеозаписи Бэнкси. На опубликованных кадрах показан процесс встраивания лезвий в раму.



Ранее 6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. "Девочка с шариком" была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов. Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое. "Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом", - отметил директор аукциона.



Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.





