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США могут оставить Японию один на один с Китаем?
00:51 07.10.2018

Project Syndicate: США могут оставить Японию один на один с Китаем?

Сегодня у Японии появились новые опасения относительно того, что Соединенные Штаты могут их покинуть. Политика Трампа "Америка прежде всего" и его протекционистские принципы представляют собой новый риск для американо-японского альянса

Ключевой стратегической проблемой в Восточной Азии является рост влияния Китая. Некоторые аналитики считают, что Китай будет стремиться к гегемонии в Восточной Азии, что может привести к конфликту, пишет Джозеф Най в статье для американского издания Project Syndicate.

Президент США Дональд Трамп начал торговую войну против КНР, он также ведет переговоры с Токио, чтобы повлиять на положительное сальдо торгового баланса Японии с США. Недавнее сообщение о двусторонних переговорах с Японией указывает на то, что Трамп пока не будет вводить пошлины на импорт японских автомобилей. Аналитики опасаются, что действия Трампа могут сблизить КНР и Японию. Саммит между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином уже запланирован на этот месяц.

Баланс сил между Китаем и Японией существенно изменился за последнее десятилетие. В 2010 году ВНП КНР превзошел ВНП Японии, однако Китай до сих пор сильно отстает от Японии по уровню ВВП на душу населения. Чуть более двух десятилетий назад в Вашингтоне опасались, что Япония, а не Китай, обгонит США. Тогда предсказывали, что Япония возглавит Тихоокеанский блок и вытеснит США из региона, говорили даже о возможной войне между Японией и США. Вместо этого администрация экс-президента США Билла Клинтона подтвердила альянс с Японией в области безопасности, в то время как Токио согласился с ростом Китая и поддержал его вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В начале 1990-х годов многие эксперты считали, что американо-японский альянс будет отброшен за ненадобностью, как реликт "холодной войны". В 1992 году сенатор Пол Цонгас, претендовавший на пост президента США, выступил с предвыборным лозунгом "Холодная война закончилась, и Япония выиграла". Администрация Клинтона сначала ополчилась против Японии, но после двухлетнего процесса переговоров Клинтон и тогдашний премьер-министр Японии Рютаро Хасимото выступили с заявлением о том, что американо-японский альянс станет основой стабильности в Восточной Азии после окончания "холодной войны".

Однако в Токио всегда присутствовало опасение, которое редко проявлялось открыто. Япония беспокоилась о том, что она может остаться на обочине, если США развернутся к Китаю. В середине 1990-х годов после завершения очередных переговоров между Вашингтоном и Токио, официальные представители Японии спросили своих американских коллег, переместит ли Америка свое внимание с Японии на Китай, который начал укреплять свое влияние.

Подобные опасения не удивительны. Когда оборонительные возможности двух союзников не симметричны, более зависимая сторона проявляет большую обеспокоенность относительно партнерства. На протяжении многих лет некоторые японские эксперты утверждали, что Япония должна стать "нормальной" страной, обладающей полноценными вооруженными силами. Некоторые эксперты даже предположили, что Япония решила отказаться от своих антиядерных принципов и разрабатывает ядерное оружие. Однако такие меры могут создать дополнительные проблемы, вместо решения уже имеющихся. Даже если Япония предпримет шаги для того, чтобы стать "нормальной страной" (независимо от того, что может подразумевать этот термин), она все равно не сможет достигнуть военного потенциала, равного военному потенциалу США или КНР.

Сегодня у Японии появились новые опасения относительно того, что Соединенные Штаты могут их покинуть. Политика Трампа "Америка прежде всего" и его протекционистские принципы представляют собой новый риск для американо-японского альянса. Выход Трампа из Транстихоокеанского партнерства нанес удар по Японии. Несмотря на то, что Абэ умело сыграл с эго Трампа, чтобы снизить возможность конфликта, острые разногласия остаются. Решение Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, принятое в целях обеспечения национальной безопасности, удивило Абэ и вызвало беспокойство в Токио.

В администрации Трампа также предположили, что союзники США в Азии должны проявить больше самостоятельности в обеспечении собственной безопасности и открыто поставили под сомнение необходимость передового базирования американских солдат в регионе. Некоторые аналитики начинают задаваться вопросом, могут ли действия Трампа вынудить Японию пойти на уступки КНР? На данном этапе это маловероятно, учитывая серьезную озабоченность Японии по поводу китайского господства. Альянс с США - это все еще лучший из возможных вариантов, конечно, если Трамп не зайдет слишком далеко в отношении Японии.

Альянс до сих пор остается достаточно крепким. Отношения, установившиеся между Абэ и Трампом, позволили Пентагону поддерживать тесное сотрудничество по вопросам безопасности. Северная Корея предоставила возможность Трампу заверить Японию, что Токио может положиться на Вашингтон "на все 100%". Абэ и Трамп проводят стратегию максимального давления в отношении КНДР и прилагают все усилия, чтобы добиться международной поддержки санкций ООН.

Между тем Япония объявила о крупных инвестициях в систему противоракетной обороны. С другой стороны, неожиданный разворот Трампа в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына после саммита в Сингапуре вызвал обеспокоенность в Токио в отношении американской сделки, в которой обращено внимание только на межконтинентальные ракеты КНДР и проигнорированы ракеты средней дальности, которые могли бы достигнуть Японии.

Также вызывает обеспокоенность риторика Трампа относительно распределения военных расходов. Несмотря на то, что военные расходы Японии составляют чуть более 1% ВВП, значительная их часть направлена на обеспечение поддержки войск США. По оценкам министерства обороны США, японское правительство взяло на себя примерно 75% расходов, связанных с поддержкой американских войск в Японии. Только в этом году правительство Японии выделило $1,7 млрд в рамках распределения расходов, $2 млрд на перегруппировку сил США и $2,3 млрд на различные виды поддержки военнослужащих и их семей в гарнизонах.

Четверть века назад администрация Клинтона признала, что рост Китая привел к созданию трехстороннего баланса сил в Восточной Азии. Если США и Япония укрепят свой союз, то они смогут сформировать в регионе условия, которые обуздают рост влияния КНР. Однако это будет зависеть от того, насколько успешно администрация Трампа поддержит американо-японский альянс.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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