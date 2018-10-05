|19:36 Туркмения сняла транспортную блокаду с Таджикистана. Фуры пошли
19:33 МОК угрожает исключить бокс из Олимпиад, если AIBA возглавит "авторитетный" узбек Гафур
18:18 Россия продала Индии С-400 за 5,43 миллиарда долларов
18:08 Китайские мужчины и женщины триумфально выиграли Шахматную Олимпиаду
18:02 Нацбанк Кыргызстана приобрел мутно-известный "Росинбанк". На кой?
16:59 В Караколе схвачен бежавший из казахстанской колонии особо опасный кыргызский бандит Бекмурзаев
16:56 Директор Интерпола Мэн Хунвэй бесследно пропал во время командировки в Китай
16:51 Аркадаг награжден ABU "памятным знаком за развитие СМИ в регионе"))
16:24 Афганистан: "миротворцы" против мира, - С.Кожемякин
15:55 Салум Хоссам Еддин: Новые власти Ирака пользуются поддержкой США и Ирана
15:53 Норвегия: тропой генетического неонацизма, - Р.Устраханов
14:57 Нобелевку Мира получили гинеколог из Конго Муквеге и курдянка-езидка Надя Мурад
13:33 Кыргызстан: исполнение бюджета-2017. Как планы с реальностью разошлись, - 24.kg
13:32 До таджикской весны осталось совсем немного…, - А.Шоев
13:31 Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City (видео)
13:25 Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина продолжает брать золото на этапах Кубка мира
13:23 Как китайский рынок р2р-кредитования стал гигантской пирамидой
13:20 Ще не вмерла? На Украине де-факто запрещают русский язык, - В.Корнилов
11:37 Китай прекращает покупать американскую нефть. "Ответка" полетела
11:33 К итогам выборов президента Ирака. США не намерены выпускать из рук рычаги , - А.Веселов
11:26 "Нужно перевести работу полиции на сервисную модель...", - послание Елбасы народу (текст)
11:23 Китай разрушит сланцевую промышленность США, - Л.Степушова
11:13 Видимость люстрации. Зачем власти Узбекистана начали массовые чистки силовиков, - Р.Саттаров
11:05 Диктатура либерализма, - А.Русин
10:41 Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака приговорили к 15 годам тюрьмы (аркадагам на заметку)
10:31 Рахмон в Токио очаровывает Шиничи Китаоку
10:29 Узбекистан ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Гульнары Каримовой ($1,6 млрд)
10:22 Умер от инфаркта П.Рахманов - в 2010-м самопровозглашенный аким Джалал-Абадской области Киргизии
09:54 Суд арестовал имущество главреда "Московского комсомольца" Гусева. Все... 27 миллиардов рублей!
09:04 The Hill: США сохранили войска в Сирии для оправдания войны с Ираном?
08:52 Киргизия хочет продавать воду соседям, - "НГ"
08:50 Украина мешает оружейному бизнесу РФ и Индии, - В.Мухин
|Нурмагомедов задушил Макгрегора
08:15 07.10.2018
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.
Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.
Также на этом турнире состоялись бои двух россиян. Александр Волков за 13 секунд до конца был нокаутирован американцем Дерриком Льюисом. Яна Куницкая же одержала первую победу в UFC - она победила шведку Лину Лансберг по решению судей.