|В Таджикистане лидер ПИВТ Кабири заочно приговорен к "длительному сроку заключения" (срок не объявлен)
10:11 07.10.2018
Верховный суд Таджикистана заочно приговорил к длительному тюремному сроку лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.
"Заседания суда проходили в закрытом режиме и в отсутствие подсудимого", - сообщил источник в верховном суде Таджикистана Радио Озоди .
Сообщить о других подробностях, в том числе о сроке тюремного заключения, он отказался, ссылаясь на отсутствие полномочий говорить об этом уголовном деле.
"Единственное, что могу сказать – приговор слишком суровый" ,- выразил свое мнение источник.
Власти Таджикистана пока официально не сообщили о приговоре М. Кабири.
Напомним, 1 февраля глава верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиен в беседе с журналистами подтвердил, что в отношении лидера ПИВТ возбуждено уголовное дело, которое рассматривается в отсутствие обвиняемого. Он отказался говорить о выдвинутых против Кабири обвинениях, ссылаясь на то, что дело имеет гриф "секретно".
Напомним, осенью 2015 года, после вооруженного мятежа замминистра обороны Абдухалима Назарзода, Верховный суд РТ объявил ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.
Власти считают, что Мухиддин Кабири оказал содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки.
Лидер запрещенной в Таджикистане исламской партии с весны 2015 года находится за пределами страны. Он неоднократно отвергал все обвинения, заявляя, что уголовное преследование членов партии имеет политическую подоплеку.
В прошлом году парламентом Таджикистана были одобрены предложенные правительством поправки в Уголовно-Процессуальный кодекс РТ о практике применения в стране заочных приговоров в отношении особо опасных преступников, которые находятся за пределами республики.
В настоящее время в судах страны находятся десятки заочных уголовных дел, возбужденных и в отношении таджикских "джихадистов". В этом году суд Хатлонской области заочно приговорил к длительным срокам заключения четырех таджикских боевиков террористической группировки "Исламское государство".
В марте этого года Интерпол сообщил об исключении из списка лиц, находящихся в международном розыске, Мухиддина Кабири и Камариддина Афзали – члена политсовета ПИВТ. Сообщается, что они признаны преследуемыми за убеждения и больше не являются фигурантами красного списка международной полиции.