В Таджикистане лидер ПИВТ Кабири заочно приговорен к "длительному сроку заключения" (срок не объявлен)

10:11 07.10.2018

Верховный суд Таджикистана заочно приговорил к длительному тюремному сроку лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.



"Заседания суда проходили в закрытом режиме и в отсутствие подсудимого", - сообщил источник в верховном суде Таджикистана Радио Озоди .

Сообщить о других подробностях, в том числе о сроке тюремного заключения, он отказался, ссылаясь на отсутствие полномочий говорить об этом уголовном деле.



"Единственное, что могу сказать – приговор слишком суровый" ,- выразил свое мнение источник.

Власти Таджикистана пока официально не сообщили о приговоре М. Кабири.

Напомним, 1 февраля глава верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиен в беседе с журналистами подтвердил, что в отношении лидера ПИВТ возбуждено уголовное дело, которое рассматривается в отсутствие обвиняемого. Он отказался говорить о выдвинутых против Кабири обвинениях, ссылаясь на то, что дело имеет гриф "секретно".

Напомним, осенью 2015 года, после вооруженного мятежа замминистра обороны Абдухалима Назарзода, Верховный суд РТ объявил ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.



Власти считают, что Мухиддин Кабири оказал содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки.

Лидер запрещенной в Таджикистане исламской партии с весны 2015 года находится за пределами страны. Он неоднократно отвергал все обвинения, заявляя, что уголовное преследование членов партии имеет политическую подоплеку.



В прошлом году парламентом Таджикистана были одобрены предложенные правительством поправки в Уголовно-Процессуальный кодекс РТ о практике применения в стране заочных приговоров в отношении особо опасных преступников, которые находятся за пределами республики.

В настоящее время в судах страны находятся десятки заочных уголовных дел, возбужденных и в отношении таджикских "джихадистов". В этом году суд Хатлонской области заочно приговорил к длительным срокам заключения четырех таджикских боевиков террористической группировки "Исламское государство".



В марте этого года Интерпол сообщил об исключении из списка лиц, находящихся в международном розыске, Мухиддина Кабири и Камариддина Афзали – члена политсовета ПИВТ. Сообщается, что они признаны преследуемыми за убеждения и больше не являются фигурантами красного списка международной полиции.