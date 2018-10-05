 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путину стукнуло 66-ть
15:42 07.10.2018

Берлускони полетел на день рождения к Путину

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил на своей странице в Facebook, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину. "Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", - написал Берлускони и сопроводил пост снимком себя в самолете.

В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет. 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения с родными, близкими и друзьями. Ранее Берлускони рассказал о поздравлении по случаю своего 82-летия от Путина.

Ранее Песков рассказывал, что Путин, как правило, проводит день рождения с близкими, но иногда бывают и исключения - например, в прошлом году у него была запланирована целая вереница телефонных разговоров, а также совещание с членами Совета безопасности России. В 2016 году Путин отметил день рождения, забросив семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014-м отправился в Сибирь и прошел почти девять километров.

По словам самого президента, только однажды ему довелось отмечать день рождения с зарубежным коллегой - это был председатель КНР Си Цзиньпин. Как вспоминал Путин, отпраздновали они скромно: "выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".

Источник - newzfeed.ru
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