Китайский музыкальный поток стремится к IPO

20:06 07.10.2018

Крупнейший в мире стриминговый сервис Tencent Music могут оценить в $25–30 млрд



Крупнейший музыкальный стриминговый сервис Tencent Music, число подписчиков которого составляет около 800 млн человек, собирается провести IPO. Китайская компания уже подала заявку на IPO в США, она планирует привлечь $1 млрд. Тем самым ее стоимость может оцениваться примерно в $25 млрд.



Во вторник, 2 октября, китайский музыкальный потоковый сервис Tencent Music Entertainment подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO. Конкретная биржа не уточняется, не объявлена пока и дата проведения IPO. В ходе IPO компания планирует привлечь $1 млрд. Tencent Music Entertainment принадлежит китайскому интернет-гиганту Tencent, сервис был создан в 2016 году после покупки компании China Music Corp. и объединения ее с существовавшим на тот момент стриминговым сервисом Tencent. На самом деле Tencent Music не является единой платформой, а объединяет четыре отдельных музыкальных приложения - стриминговые сервисы Q Music, Kugou Music, Kuwo Music и онлайн-караоке WeSing.



Число активных ежемесячных слушателей Tencent Music составляет около 800 млн человек. По числу пользователей это крупнейший потоковый музыкальный сервис не только Китая, но и всего мира. Tencent Music работает по отличному от западных стриминговых сервисов принципу - основная часть его дохода идет не от платных подписок, а от социальных развлекательных сервисов, таких как онлайн-караоке, а также от рекламы и продажи песен. Так, в июне число ежемесячных пользователей Tencent Music составляло 644 млн человек, из них платными подписчиками были 23,3 млн. К примеру, соотношение шведского стримингового сервиса Spotify - 83 млн платных подписчиков на 180 млн ежемесячных пользователей в целом.



О том, что китайский сервис планирует провести IPO, сообщалось еще в прошлом году. В декабре 2017 года он обменялся акциями со Spotify - Spotify владеет 9,1% акций Tencent Music, а тот в свою очередь - 7,5% Spotify. Сам Spotify провел IPO ранее в этом году.



Стоимость Tencent Music на конец 2017 года оценивалась примерно в $12 млрд.

В ходе IPO стоимость компании может быть оценена от $25 млрд до $30 млрд, что, по оценке исследовательской компании Dealogic, сделает это размещение одним из крупнейших технологических IPO последнего времени. В своей заявке Tencent Music сообщает, что ее выручка в 2017 году выросла более чем вдвое, до $1,7 млрд, а прибыль составила $199 млн против $2 млн в 2016 году. Доходы компании продолжают расти - только за первое полугодие 2018 года ее выручка составила $1,3 млрд при прибыли $263 млн (то есть больше, чем за весь предыдущий год).



Яна Рождественская

"Коммерсантъ" от 03.10.2018,