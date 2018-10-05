 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.10.2018
00:22  Куда делась культура душанбинцев?
00:17  Эксклюзивная история Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод
00:08  Тайна мумии в Фанских горах Таджикистана, - Т.Расул-заде
Воскресенье, 07.10.2018
20:06  Китайский музыкальный поток стремится к IPO
15:42  Путину стукнуло 66-ть
14:14  Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Афганистаном, - П.Густерин
10:11  В Таджикистане лидер ПИВТ Кабири заочно приговорен к "длительному сроку заключения" (срок не объявлен)
08:15  Нурмагомедов задушил Макгрегора
00:51  США могут оставить Японию один на один с Китаем? - Джозеф Най
00:49  Британский стрит-художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своего творения на аукционе Sotheby"s
00:08  Москва созрела, чтобы дать сдачи Западу? - С.Гомзикова
00:06  Саудовская Аравия и Израиль стали партнерами по слежке
Суббота, 06.10.2018
23:52  Пилот вертолета, в котором разбился замгенпрокурора РФ Карапетян, был застрелен в спину еще в воздухе (СК опровергает)
22:46  У главреда "МК" Гусева (известного борца с коррупцией) обнаружился тайный офшор в США
13:17  Asia Times: Трамп уже начал проигрывать торговую войну с КНР
13:13  "Мисс Атырау-2015" Гаухар Касаева борется с раком и просит у казахстанцев помощи
13:11  Сбывается библейское предсказание пророка Иезекииля о Мертвом море
13:09  Глава Минсоцразвития Киргизии Исакунова вновь в центре скандала. Разоблачает депутат парламент
10:31  Аркадаг создал в Туркмении Службу для борьбы с финансированием терроризма
10:27  Путин и Нарендра искали себя в Индии как дети, - репортаж А.Колесникова
10:00  В Нацбанке Киргизии объяснили, зачем купили акции дырявого "Росинбанка"
09:50  Как авиация РККА приземлила японскую в 1945 г. (история), - Н.Якубович
09:47  К чему привела борьба Эрдогана с бюрократической олигархией, - Тимур Ахметов
09:01  Умерла оперная дива Монсеррат Кабалье
03:03  Китайский и российский взгляд на газопровод через Монголию
Пятница, 05.10.2018
19:36  Туркмения сняла транспортную блокаду с Таджикистана. Фуры пошли
19:33  МОК угрожает исключить бокс из Олимпиад, если AIBA возглавит "авторитетный" узбек Гафур
18:18  Россия продала Индии С-400 за 5,43 миллиарда долларов
18:08  Китайские мужчины и женщины триумфально выиграли Шахматную Олимпиаду
18:02  Нацбанк Кыргызстана приобрел мутно-известный "Росинбанк". На кой?
16:59  В Караколе схвачен бежавший из казахстанской колонии особо опасный кыргызский бандит Бекмурзаев
16:56  Директор Интерпола Мэн Хунвэй бесследно пропал во время командировки в Китай
16:51  Аркадаг награжден ABU "памятным знаком за развитие СМИ в регионе"))
16:24  Афганистан: "миротворцы" против мира, - С.Кожемякин
15:55  Салум Хоссам Еддин: Новые власти Ирака пользуются поддержкой США и Ирана
15:53  Норвегия: тропой генетического неонацизма, - Р.Устраханов
14:57  Нобелевку Мира получили гинеколог из Конго Муквеге и курдянка-езидка Надя Мурад
13:33  Кыргызстан: исполнение бюджета-2017. Как планы с реальностью разошлись, - 24.kg
13:32  До таджикской весны осталось совсем немного…, - А.Шоев
13:31  Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City (видео)
13:25  Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина продолжает брать золото на этапах Кубка мира
13:23  Как китайский рынок р2р-кредитования стал гигантской пирамидой
13:20  Ще не вмерла? На Украине де-факто запрещают русский язык, - В.Корнилов
11:37  Китай прекращает покупать американскую нефть. "Ответка" полетела
11:33  К итогам выборов президента Ирака. США не намерены выпускать из рук рычаги , - А.Веселов
11:26  "Нужно перевести работу полиции на сервисную модель...", - послание Елбасы народу (текст)
11:23  Китай разрушит сланцевую промышленность США, - Л.Степушова
11:13  Видимость люстрации. Зачем власти Узбекистана начали массовые чистки силовиков, - Р.Саттаров
11:05  Диктатура либерализма, - А.Русин
10:41  Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака приговорили к 15 годам тюрьмы (аркадагам на заметку)
10:31  Рахмон в Токио очаровывает Шиничи Китаоку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Куда делась культура душанбинцев?
00:22 08.10.2018

В Душанбе приезжают с разных регионов страны, привозя с собой "свои правила", однако перенять правила горожанина не торопятся. Культура горожанина в Душанбе желает

После того, как столичный мэр Рустам Эмомали создал агитационную группу по пропаганде среди населения Душанбе этики и культуры городского жителя я долго думал, сможет ли она успешно работать в сложившейся ситуации? То, что сегодня мы видим на улицах Душанбе – результат более двадцати последних лет. И результат этот, к сожалению, плачевный.

Оговорюсь сразу, я убежден в том, что в мире нет города подобного Душанбе, который на протяжении нескольких десятков лет потерял большинство своих коренных жителей. Миграция из Душанбе за пределы республики достигла таких масштабов, что наш город практически полностью заселен приезжими из регионов страны.

И все бы ничего, но они упорно не хотят принимать городские правила жизни. Более того, те крупицы городских жителей, которые все еще остались в Душанбе, тоже стали сдаваться и нарушать свои же правила. Или, во всяком случае, молчать, когда их нарушают.

Итак, какова культура горожанина сегодняшнего Душанбе?

Раннее утро, только рассвело, просыпаюсь от женского крика. Соседка из квартиры сверху, высунувшись из окна, интересуется у соседки из противоположного дома о том, кого сегодня ночью родила ее невестка. Ни одну из них не смущает тот факт, что на дворе раннее утро и люди все еще спят, им не помеха и расстояние в сто метров, которое разделяет два высотных дома, они просто рассказывают друг другу о последних новостях еще громче.

Их беседа продолжается минут десять, после чего во двор жилого, многоквартирного дома в столице приезжают продавцы молока, овощей и фруктов, которые сообщают о своем прибытии всем жильцам. Они сменяют беседу соседок, правда спать уже ни у кого не получится.

Завтракаю под крики продавцов, выхожу из дома, а во дворе уже несколько женщин начинают стирку ковров. По арыкам вдоль жилого, многоквартирного дома в столице потекли грязные струи воды вперемежку с пеной, а вокруг разбросаны обмылки и пустые пачки от стирального порошка.

Здесь уместно рассказать, как мой коллега недавно стал жертвой таких мойщиц.

Соседки с третьего этажа его дома, из квартиры, которая находится аккурат над его собственной, решили следовать запрету мэрии на стирку ковров во дворах жилых домов, и не придумали ничего лучшего, как постирать ковер внутри дома.

Возмущение моего коллеги по этому поводу соседки не оценили, ничего зазорного в том, чтобы постирать ковер в собственной квартире, если уж во дворе нельзя, они не увидели.

Пожалуй, такое не встретишь нигде в мире, кроме как в моем родном Душанбе.

Когда я сел в нужную "маршрутку", в салоне гремела музыка, пел какой-то иранский певец. Мне стало интересно, а в Тегеране в общественном транспорте тоже так слушают Джурабека Муродова?

Правда, одной женщине громкая музыка в "маршрутке" не мешала, она сумела ее перекричать, говоря по телефону. И когда она, наконец, вышла на своей остановке, весь салон знал, что дочка у нее разведенная, невестка не умеет готовить, муж алкаш, сын в Екатеринбурге, внук по ночам писает в постели.

Другая пассажирка этой же "маршрутки" решила, что общественный транспорт ее "личное авто". В районе автовокзала она попросила водителя остановить, он остановил, но она выходить не торопилась. Когда ее спросили, выходит она или нет, женщина спокойно ответила: "А, хай, я жду, пока моя подруга подойдет, мы вместе поедем дальше".

И это только небольшой отрывок из обычного дня обычного душанбинца. До вечера может случиться много чего еще…

Ох и нелегко придется молодому мэру с его агитационными группами.

Аваз Юлдашев

Источник - ASIA-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538947320
Новости Казахстана
- Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
- "Правительство не работает, Бахытжан"
- Н.Нигматулин: Послание Президента - стратегия повышения качества жизни казахстанцев
- В Правительстве рассмотрели вопросы исполнения Послания Президента "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни"
- Прямой диалог с народом Казахстана
- Бюро Мажилиса: приоритеты Послания Президента Казахстана
- На совместном заседании Президиума ЦС и парламентской фракции ДПК "Ак жол" обсудили основные положения Послания Президента
- О предварительных итогах голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент, назначенных на 5 октября 2018 года
- Председатели Государственной Думы и Мажилиса парламента провели двустороннюю встречу
- В Верховном Суде обсудили Послание и подходы по его реализации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  