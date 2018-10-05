Куда делась культура душанбинцев?

00:22 08.10.2018

В Душанбе приезжают с разных регионов страны, привозя с собой "свои правила", однако перенять правила горожанина не торопятся. Культура горожанина в Душанбе желает



После того, как столичный мэр Рустам Эмомали создал агитационную группу по пропаганде среди населения Душанбе этики и культуры городского жителя я долго думал, сможет ли она успешно работать в сложившейся ситуации? То, что сегодня мы видим на улицах Душанбе – результат более двадцати последних лет. И результат этот, к сожалению, плачевный.



Оговорюсь сразу, я убежден в том, что в мире нет города подобного Душанбе, который на протяжении нескольких десятков лет потерял большинство своих коренных жителей. Миграция из Душанбе за пределы республики достигла таких масштабов, что наш город практически полностью заселен приезжими из регионов страны.



И все бы ничего, но они упорно не хотят принимать городские правила жизни. Более того, те крупицы городских жителей, которые все еще остались в Душанбе, тоже стали сдаваться и нарушать свои же правила. Или, во всяком случае, молчать, когда их нарушают.



Итак, какова культура горожанина сегодняшнего Душанбе?



Раннее утро, только рассвело, просыпаюсь от женского крика. Соседка из квартиры сверху, высунувшись из окна, интересуется у соседки из противоположного дома о том, кого сегодня ночью родила ее невестка. Ни одну из них не смущает тот факт, что на дворе раннее утро и люди все еще спят, им не помеха и расстояние в сто метров, которое разделяет два высотных дома, они просто рассказывают друг другу о последних новостях еще громче.



Их беседа продолжается минут десять, после чего во двор жилого, многоквартирного дома в столице приезжают продавцы молока, овощей и фруктов, которые сообщают о своем прибытии всем жильцам. Они сменяют беседу соседок, правда спать уже ни у кого не получится.



Завтракаю под крики продавцов, выхожу из дома, а во дворе уже несколько женщин начинают стирку ковров. По арыкам вдоль жилого, многоквартирного дома в столице потекли грязные струи воды вперемежку с пеной, а вокруг разбросаны обмылки и пустые пачки от стирального порошка.



Здесь уместно рассказать, как мой коллега недавно стал жертвой таких мойщиц.



Соседки с третьего этажа его дома, из квартиры, которая находится аккурат над его собственной, решили следовать запрету мэрии на стирку ковров во дворах жилых домов, и не придумали ничего лучшего, как постирать ковер внутри дома.



Возмущение моего коллеги по этому поводу соседки не оценили, ничего зазорного в том, чтобы постирать ковер в собственной квартире, если уж во дворе нельзя, они не увидели.



Пожалуй, такое не встретишь нигде в мире, кроме как в моем родном Душанбе.



Когда я сел в нужную "маршрутку", в салоне гремела музыка, пел какой-то иранский певец. Мне стало интересно, а в Тегеране в общественном транспорте тоже так слушают Джурабека Муродова?



Правда, одной женщине громкая музыка в "маршрутке" не мешала, она сумела ее перекричать, говоря по телефону. И когда она, наконец, вышла на своей остановке, весь салон знал, что дочка у нее разведенная, невестка не умеет готовить, муж алкаш, сын в Екатеринбурге, внук по ночам писает в постели.



Другая пассажирка этой же "маршрутки" решила, что общественный транспорт ее "личное авто". В районе автовокзала она попросила водителя остановить, он остановил, но она выходить не торопилась. Когда ее спросили, выходит она или нет, женщина спокойно ответила: "А, хай, я жду, пока моя подруга подойдет, мы вместе поедем дальше".



И это только небольшой отрывок из обычного дня обычного душанбинца. До вечера может случиться много чего еще…



Ох и нелегко придется молодому мэру с его агитационными группами.



Аваз Юлдашев