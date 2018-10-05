 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 08.10.2018
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Воскресенье, 07.10.2018
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Суббота, 06.10.2018
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Пятница, 05.10.2018
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Нью-Йорк. Из черного автомобиля расстреляли черного рэпера Hollywood Play
07:28 08.10.2018

В США убит рэпер Hollywood Play
Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.

В Нью-Йорке застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, сообщает РИА Новости.

Музыкант стоял около клуба Tavern Lounge, когда к нему подъехал черный автомобиль, откуда вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.

Как рассказал бармен этого клуба, целью нападавшего был именно Снайдер, однако полиция пока не может подтвердить эту информацию.

Как добавляет издание, согласно постам из социальных сетей рэпера, он устраивал в Tavern Lounge вечеринку по случаю своего дня рождения.

Источник - zakon.kz
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