 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия не выдала Казахстану, а дала убежище, беглому банкиру Ертаеву
07:34 08.10.2018

Жомарта Ертаева не выдали Казахстану
Экс-гендиректор и совладелец "Алмател Казахстан" Жомарт Ертаев получил убежище.

Генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану бывшего банкира и руководителя крупнейшей в этой стране телекоммуникационной компании АО "Алмател Казахстан" ("Алма ТВ") Жомарта Ертаева. В Казахстане он обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK, однако защите удалось доказать, что преследование господина Ертаева необоснованно. Сам он в России получил статус беженца, пишет Коммерсант.

"Когда мы и наш доверитель получили на руки официальное уведомление об освобождении Жомарта из-под домашнего ареста, у нас появилась уверенность, что его не выдадут в Казахстан и все злоключения позади",- сообщил адвокат Алексей Петров.
По словам адвоката, ему надзорное ведомство в итоге дало ознакомиться и с решением об отказе в экстрадиции.

При этом защитник отметил, что отказ в экстрадиции последовал после того, как управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Москве предоставило его клиенту статус беженца.

Банкир участвовал в хищении $80 млн кредитных средств у местного АО Bank RBK, в котором числился советником председателя совета директоров.

В июне текущего года компания "Asset Invest", которой принадлежит 100% акций Алма ТВ, была признана банкротом.

Весной текущего года СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. Ертаев заочно обвиняется Генпрокуратурой Казахстана в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 177 УК РК. По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK", в котором он работал советником председателя совета директоров.

Источник - zakon.kz
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