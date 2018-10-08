"Правительство не работает, Бахытжан". Елбасы уговаривает Казпремьера начать трудиться и угрожает заменить на японца

08:51 08.10.2018 Президент недоволен реализацией ипотечной программы 7-20-25

08.10.2018 / политика и общество



Бауржан Апсеитов, ktk.kz, 5 октября



С начала запуска ипотеки от государства собственным жильем обзавелись чуть больше 2000 человек. Такое небольшое количество заемщиков накануне удивило президента. Во время послания он обратил на этот факт особое внимание. Почему же казахстанцы неактивно участвуют в программе "7-20-25"?

О собственном жилье Гульмира Бижаева с мужем и тремя детьми мечтает уже больше 10 лет. Женщина рассказывает, что за все время изучила условия различных ипотечных программ и ни одна из них им не подошла. С нетерпением семья ждала запуска ипотеки от государства "7-20-25".

Гульмира Бижаева:

- Программа "7-20-25" выгодная! В первую очередь из-за низкого процента и первоначального взноса. Потому что у других программ более жесткие условия. Но с большой семьей немного проблематично подыскать подходящее жилье и по цене, и квадратуре. Мы сейчас изучаем рынок недвижимости и смотрим более выгодный вариант для нас, где суммы выплаты будут небольшими и срок подходящий.

Найти недорогое жилье в стране можно, но не в двух крупнейших городах, уверены эксперты. Приобрести доступную однокомнатную квартиру в центре Алматы или Астаны проблематично. А вот в регионах такие квартиры гораздо дешевле.

Галина Ярошенко, член совета директоров Объединенной ассоциации риэлторов РК:

- Все, что ближе к центру, естественно, дороже! В новостройках большие площади, поэтому и чеки там большие. В центре города цены одни, а на окраине цены совершенно другие. Если говорим о центре, то цены от 15 миллионов и выше, это однокомнатная.

Выдавать льготную ипотеку в стране начали несколько месяцев назад. Заветными квадратными метрами уже обзавелись больше 2000 казахстанцев. Озвученные чиновниками цифры удивили главу государства.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

- Нет желающих или условия такие? Что, банки не могут найти? Давай разберемся. Объявлена программа, что банкам нужно? Деньги - решил, 7%, остальное государство на себя берет, 20% не могут найти? Однокомнатная квартира сколько стоит для молодоженов? Удешевленная? Примерно? 50 квадратных метров. 7 млн. 20% от 7 миллионов, 1,4 миллиона может заплатить же человек? И на 25 лет. Не работаем. Правительство не работает, Бахытжан. Акимы не работают. Ко всем акимам обращаюсь: что вам еще надо? Чтобы людям сделать хорошо, что надо? Все дали.

Риэлторы заявляют, что рынок недвижимости сейчас стабилен. Запуск льготной ипотеки "7-20-25" никак не отразился на цене квадратных метров. Почему же так мало заявок?

Галина Ярошенко, член совета директоров Объединенной ассоциации риэлторов РК:

- Ипотечные выплаты, даже если они не очень небольшие, конечно, они несут очень большую нагрузку. Здесь есть еще коммунальные платежи, потом новостройка - идут целевые платежи. И это не месяц и не два, и ни год, а 10-20 лет.

Ситуация изменится уже в ближайшее время, говорят специалисты. К льготной ипотеке "7-20-25" подключатся еще несколько банков, а в эксплуатацию начнут сдавать новые дома. Тогда у казахстанцев появится выбор не только финучреждений, но и необходимой квадратуры. Эксперты не исключают, что спрос на жилье по госпрограмме увеличится уже в следующем году.



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Отдачи от каждого тенге требует президент Назарбаев

Александр Подойников, ktk.kz, 5 октября



Казахстанское правительство после нового послания президента собралось на экстренное заседание. Каждый министр отчитался о том, как будет выполнять поручения Нурсултана Назарбаева. Времени остается совсем мало, ведь основная часть реформ стартует уже 1 января следующего года. В бюджете предстоит найти колоссальные средства на повышение зарплат, поддержку образования, медицины, бизнеса и армии. При этом президент требует обращаться с государственными деньгами с умом, не допускать бездумных трат, а также, цитата: "формализма и уравниловки".

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

- Стоимость того, что я сегодня сказал – полтора триллиона тенге, а всего будет еще больше - одан да кобiрек. В это непростое время нужно добиваться максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге. Неужели я за каждого министра должен работать? Ты называешься министерство экономики – вдвоем с министром финансов. Значит, ты должен экономить. А вы разбазариваете, а не экономите деньги… Я вот просто поражаюсь: некоторые смотрят на бюджетные деньги, как на бездонную бочку. Что оттуда можно брать, брать и требовать. Неважно потом, потратишь или нет. К концу года неиспользованные деньги миллиардами остаются, и сейчас вот в ноябре-декабре начинают их расходовать – лишь бы израсходовать, чтобы в следующий год база была большая, чтобы получить еще больше денег. Гульжан, ты же опытная, со мной работаешь 30 лет! В Парламенте! Почему пропускаешь такие вещи?..



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Назарбаев пригрозил министрам заменить их на иностранцев

Глава Казахстана отметил, что страна должна использовать лучший опыт управления всеми отраслями



АСТАНА, 5 окт - Sputnik



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правительства работать активнее, в противном случае их заменят на более эффективных иностранных специалистов.

Во время послания народу Казахстана, Назарбаев отметил, что республика должна использовать лучший опыт управления всеми отраслями, путем внедрения гибких, удобных стандартов.

"Их надо искать. В свое время Сингапур по всему миру искал ушедших на пенсию специалистов, пригласил к себе, они руководили. У нас кто руководит "Эйр Астаной"? Англичанин. Кто руководит Назарбаев Университетом? Японец. Смотрите. Если не будете нормально работать, я всех оттуда приглашу вместо вас", – пригрозил членам Кабмина глава Казахстана.

Также он поручил исполнительной власти республики увеличить независимость от импортных товаров. Назарбаев подчеркнул, что правительству необходимо становиться более "зубастым" и фокусироваться на поддержке экспортеров.

"Политике необходимо придать проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные мировые рынки. Одновременно надо помогать нашим предприятиям расширять широкую номенклатуру товаров, развивать рынок простых вещей", - сообщил Назарбаев.

Президент отметил, что производителям пора заняться товарами народного потребления.

"Мы это забыли и упустили. Вы посмотрите, если сейчас с вас здесь сидящих всю иностранную одежду убрать, вы голые будете сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Надо их поддержать. Сегодня надо поддержать собственные товары", – сказал глава Казахстана и привел в пример свой опыт ношения одежды отечественных производителей.

Назарбаев подчеркнул, что независимость государства напрямую связана с количеством завозимого импорта. "Как Беларусь своих защищает, вы знаете. Что было с Кыргызстаном, как они боролись. Наши молчат, ни с кем не спорят. Потому что привыкли, что высшее руководство может только с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес", – заключил глава государства.

В течение трех лет, Назарбаев поручил правительству поддержать обрабатывающую промышленность и несырьевой экспорт и направить дополнительно 500 миллиардов тенге.



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Коррумпированными чиновниками в Казахстане займется КНБ - Назарбаев

Назарбаев также поручил провести амнистию для малого и среднего бизнеса для сокращения теневого оборота



АСТАНА, 5 окт - Sputnik



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего послания поручил комитету национальной безопасности "ловить" коррумпированных чиновников.

По словам главы государства, сейчас казахстанские руководители боятся подписывать документ из-за предстоящей ответственности.

"Я поручаю КНБ ловить таких чиновников и прямо заводить уголовное дело. Кто ему позволил?", - поручил глава государства.

Также Назарбаев поручил правительству провести амнистию для малого и среднего бизнеса с целью сокращения теневого оборота в экономике на 40 процентов на три года.

"Чтобы бизнес смог работать с чистого листа, поручаю с первого января 2019 года приступить к проведению амнистии для малого и среднего бизнеса", - сказал президент.

Кроме этого, глава государства заявил о необходимости реорганизации службы экономических расследований, передав функции в комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой.

Президент призвал активнее переходить к безналичной экономике, так как там, где есть наличность, возникают коррупционные риски.

Нурсултан Назарбаев выступает с ежегодным посланием народу Казахстана в Акорде. Обращение главы Казахстана посвящено социально-экономическому развитию страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.



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За давление на бизнес будут сажать за решетку: Н. Назарбаев дал поручение КНБ

Е. СИСЕНОВ, astanatv.kz, 5 октября



В Казахстане проведут полномасштабную налоговую амнистию. То есть мелкие и средние бизнесмены с нового года смогут начать свое дело с чистого листа, сказал Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу. Предпринимателям не только спишут долги, но и помогут деньгами. Президент поручил ежегодно выделять не менее 30 млрд тенге на их поддержку в рамках продления программы "Дорожная карта бизнеса". Кроме того, президент обратил внимание госаппарата на то, что Казахстан до сих пор - продолжает завозить ширпотреб из других государств, когда пора заниматься производством товаров народного потребления. А отечественные экспортеры то и дело терпят крах на внешних рынках, не получая никакой поддержки от государства. Если чиновники не начнут работать лучше, то их заменят иностранцы, пригрозил Елбасы. Мой коллега Ерлан Сисенов рассказывает.

Ерлан СИСЕНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

- Предыдущие послания президента, по крайней мере, последние 2 года, выходили в печати, но сегодня Нурсултан Назарбаев нарушил традицию и собрал всех в своей резиденции. За это время накопилось очень много нерешенных проблем. Чиновникам пришлось держать удар.

В первую очередь министры должны начать с себя и полностью поменять стиль работы. По словам Назарбаева, за год они просиживают 100 суток на совещаниях. По закону госслужащие должны работать 7 часов, а трудятся до полуночи. Но, при этом результата нет.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

- Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до часу ночи, бывают дни, когда правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день. Быкытжан (Сагинтаев), ты сам когда работаешь? Ничего не контролируется в стране. Только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил.

Уже с 1 января Правительству придется заняться защитой бизнеса. Такое поручение президент давал и раньше, но почему-то давление на предпринимателей, которые как раз и создают рабочие места для простых граждан, не снижается, сказал Назарбаев. Теперь же за незаконный контроль и угрозы уголовного преследования, за решетку могут отправить самих проверяющих.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

- Сегодня руководители боятся подписывать документы, потому что завтра придут, "за жабры" возьмут, еще и пугают. Я поручаю Комитету национальной безопасности ловить вот таких чиновников и заводить уголовное дело. Кто ему позволил?

Впервые за долгие годы в Казахстане объявят и налоговую амнистию для МСБ. Начнется она с 1 января 2019 года. Это значит, что государство простит бизнесменам накопившиеся долги. После того, как развяжут руки "частникам", в экономику придут инвестиции, а главное рынок станет свободным, считает Нурсултан Назарбаев. Но, исключение сделают не всем.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

- Но не все так гладко. Есть бизнес, который честно платит налоги, он завтра скажет: "Этому списали, а мне почему не списали?". То есть речь идет о списании пени и штрафов, если он заплатил основной налог государству.

Государство не только закроет глаза на долги, но и поможет деньгами. Ежегодно на поддержку бизнеса собираются выделять не менее 30 млрд тенге. От этого выиграют все, уверен президент.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

- В 2010 году мы запустили программу "Дорожная карта-2020". В рамках моих поездок в регионы меня убедили, что это эффективная программа. Действие программы надо нам продлить до 2025 года. Надо дополнительно предусмотреть не менее 30 миллиардов тенге ежегодно на ее реализацию.

Защищать будут и крупных игроков рынка. Сегодня казахстанские экспортеры, по мнению главы государства, не могут освоить рынки иностранных государств. Особенно страдает обрабатывающий сектор. Чтобы компенсировать потери, в течение 3-х лет в эту отрасль дополнительно направят 500 млрд тенге.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

- Посмотрите, вокруг этого что происходит. Как защищают себя товаропроизводители Беларуси, вы знаете. Что было с Киргизией, когда мы перекрыли им дороги все. Как они боролись. Наши - молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли, что только высшее руководство должно с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны. Наша торговая политика должна перестать быть беззубой.

Вместе с тем, отечественным предприятиям надо помочь осваивать производство товаров народного потребления. Развивать так называемую "экономику простых вещей", сказал Назарбаев, зачитывая ежегодное послание. Сегодня казахстанцы вынуждены покупать дорогие привозные вещи, тогда как могли бы одеваться у себя по доступным ценам.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

- Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если на вас всю иностранную одежду забрать, вы будете здесь сидеть голые. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я вам показывал, одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и в 10 раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены.

Если чиновников упрекнули в любви к дорогим итальянским брендам, то народные избранники похвастались, что носят костюмы под маркой "Made in KZ".

Азат ПЕРУАШЕВ, ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ "АК ЖОЛ":

- Внимание Правительства к производству товаров массового потребления. О том, что наш внутренний рынок полностью сделали импортозависимым. От продуктов питания, одежды, кончая лекарствами. Мы очень зависим. И Президент сказал, если сейчас вот снять все импортное, то голышом останетесь. Правда меня это не касается. Могу показать. Да Казахстан!

Ерлан СИСЕНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

- Несмотря на критику и неустойчивость финансовых институтов, банкам выделят еще 600 млрд тенге. Досрочно! Эти деньги, по словам президента, пойдут на "приоритетные проекты". Правда, пока неизвестно, на какие именно. Источник - номад

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