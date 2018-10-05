Скончался от рака министр культуры Кыргызстана Султан Жумагулов

08:57 08.10.2018

В Бишкеке 8 октября ночью после продолжительной онкологической болезни скончался министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Султан Жумагулов. Об этом ИА АКИpress сообщили в Минкультуры.



Султану Жумагулову было 60 лет (59 лет по паспорту).



Султан Жумагулов родился 1 марта 1959 года.



Выпускник Кыргызского государственного университета, факультета журналистики.



Трудовую деятельность начал в 1981 году корреспондентом, республиканской газеты "Ленинчил жаш". С 1991 по 1993 годы работал заместителем главного редактора газеты "Эркин-Тоо"



В 2009 году назначен руководителем службы экспертно-аналитического обеспечения Секретариата президента.



В ноябре 2013 года назначен исполняющим обязанности директора общественного телеканала "ЭлТР". 24 июля 2014 года наблюдательным советом ОТРК избран и.о. генерального директора.



3 ноября 2017 года С.Жумагулов был назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызстана.



После утверждения нового состава правительства 20 апреля 2018 года указом президента Сооронбая Жээнбекова назначен министром культуры, информации и туризма.