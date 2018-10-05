Минфин Киргизии Касымалиев предложил больше не брать кредиты у Эксимбанка Китая. Себе дороже

09:09 08.10.2018

Министр финансов Адылбек Касымалиев предложил больше не брать кредиты у Эксимбанка Китая. Об этом он заявил 8 октября на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам.



По его словам, предложение связано с тем, что доля Эксимбанка Китая в объеме внешнего долга КР составила 44,8%.



Ранее депутат Бактыбек Райымкулов ("Республика-Ата-Журт") поинтересовался, будет ли министр в будущем считать себя виноватым за взятые крупные кредиты у КНР, по некоторым из которых возникают вопросы.



Министр пояснил, что решения о получении кредитов были приняты до того, как он возглавил министерство.



Также депутат сообщил, что с 2023 года до 2030 года выплаты по внешним займам повысятся до $350 млн.



"Есть возможность выплачивать такие суммы?" - спросил депутат, сказав, что неоднократно предлагал выдавать фермерам кредиты под 7%, но в его предложении отказали из-за отсутствия средств.



При этом миллиарды непонятно куда уходят, сказал депутат.



"Если текущие темпы роста доходов сохранятся, то взятые кредиты сможем выплатить", - сказал А.Касымалиев.