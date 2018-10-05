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|Немного недодушенный Макгрегор просит о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым
09:44 08.10.2018
Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова после поражения на турнире UFC 229.
– Отличный удар, жду реванша, – написал Макгрегор в Твиттере.
Главный поединок вечера за титул чемпиона UFC завершился поражением Макгрегора после того, как Нурмагомедов сделал ему удушающий прием в четвертом раунде.
Сразу после боя в зале вспыхнула массовая драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы ринга, чтобы кулаками разобраться с командой Макгрегора, от которой доносились оскорбления в его адрес.
Good knock. Looking forward to the rematch.
– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.