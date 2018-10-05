Экс-глава Сената Узбекистана И.Собиров стал скромным главой Чиланзарского райсуда

09:53 08.10.2018

ЭКС-СПИКЕР И ЭКС-ГЛАВА ХОРЕЗМА ВОЗГЛАВИЛ ЧИЛАНЗАРСКИЙ СУД

Экс-глава Сената и экс-хоким Хорезмской области Илгизар Собиров начал работу в качестве председателя Чиланзарского районного суда по уголовным делам.

Пост хокима Хорезмской области Собиров покинул в апреле текущего года по собственному желанию.



До поста главы Сената Илгизар Сабиров работал хокимом Кушкупырского района Хорезмской области, председателем Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.



Награжден орденом "Мехнат шухрати.