 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О разведчиках и шпионах. Дело о Скрипале открыло новую эпоху в международных отношениях, - Э.Лимонов
09:59 08.10.2018

Дело о Скрипале открыло новую эпоху в международных отношениях, а мы в них отстаем

Разведка и разведчики (вражеские разведчики называются "шпионы") существуют с древнейших времен. Еще до нашей эры берите, и не ошибетесь.

Может еще и девушки со сниженной степенью социальной ответственности не торговали собой на нашей планете, а разведчики уже были. Поскольку они осознанная необходимость. Получается, первая древнейшая профессия.

Человек, занимающийся сбором информации о другой конфликтующей стороне, всегда был нужен и любезен "нашей" стороне. Его труд был сопряжен со смертельным риском, но был почетен и неплохо оплачивался.

Ну в древние времена не полезем, но вот сразу после войны. Нам в Россию секреты атомной бомбы передали супруги Розенберги, например.

Очень много было у нас, русских, советских, сочувствующих в Великобритании, аристократ Ким Филби, например.

Интересно, что англичане первыми стали прославлять разведчиков, опускать шпионов и снимать шпионские фильмы. Куда эта дорожка их привела, мы можем наблюдать: сейчас мы наблюдаем гонения на российских разведчиков, а по сути, на всю профессию. Или не на всю? Только российским разведчикам нельзя шататься по великобританской земле как им заблагорассудится?

А как же Джеймс Бонд, агент с правом на убийство, следующая двадцатая или двадцать первая серия готовится к выпуску.

Ну да, как же Джеймс Бонд? Ему убивать можно?

Вопрос ребром: могут ли считаться подозреваемыми по делу Скрипалей, Петров и Боширов, даже если англичанам (с помощью российских подонков, которых мы имеем в РФ) удастся доказать, что Петров и Боширов - офицеры ГРУ?

Ответ ребром, правдивый и честный: Нет, не могут считаться, даже если Петров и Боширов (предположим) офицеры ГРУ. Ну да, они были в Солсбери, но пока не доказано обратное (а обратное не доказано), - они как туристы приезжали, не находясь при исполнении служебных обязанностей.

Вот если бы хотя бы фотографии Петрова и Боширова вплотную к дому Скрипалей объявятся, тогда можно задать им вопрос: а что вы там делали? Тогда бы они стали подозреваемыми.

Но насколько мне известно, таких фотографий не существует. Так что они на сегодняшний день даже не являются подозреваемыми.

Разведчик (вражеский разведчик, напомню, называется "шпион") - профессия, которую глупо отрицать. В русской культуре есть Штирлиц, в западной - Джеймс Бонд, так сказать кинематографические воплощения наших и чужих разведчиков.

В отеле на Бродвее в Нью Йорке, где я некоторое время обитал в 1977-м, менеджер взахлеб рассказывал мне, что здесь арестовали "твоего, русский, земляка, шпиона Абеля". Менеджер был очень доволен, что прославленного шпиона арестовали в его отеле.

Что мне решительно не нравится в так называемом "деле Скрипалей?" Мне не нравится степень средневековой ненависти, которая вкладывается в охоту за русскими шпионами. И не нравится та поистине идиотская степень секретности, которой в Британии окружили это дело. Намеренная степень секретности, за которой прячутся британские национальные корыстные интересы. Мы ведь по сути ничего о "деле Скрипалей" не знаем, может только догадываться на все лады. Жив ли старый Скрипаль, например?

Кто-то пытался убить старого шпиона Скрипаля (плюс, подвернулась его дочь). Не убил. Благодаря Терезе Мэй и британскому телевидению и британским таблоидам организована общенациональная охота на ведьм из ГРУ.

Хотя вовсе не факт, что это офицеры ГРУ пытались отомстить старому Скрипалю. За его беспринципность, когда он, как говорится "по рублю за штуку" организовал торговлю мелкими российскими секретами по всей Европе (в Испании, в Великобритании, но еще и в Эстонии и в Чехии).

Скорее всего, это душещипательное какое-нибудь патриотическое самообразованное братство патриотических олигархов в Великобритании пыталось неумело отравить Скрипаля. Вероятнее всего.

В результате мы имеем на самом деле вообще отрицание профессии. Ну, по сути дела, ведь так. Долой разведчиков! Но только чужих. Свои пусть остаются и бесчинствуют в рамках исторически сложившейся своей роли.

Отрицать профессию разведчика в современном мире невозможно.
Отрицать профессию только "шпионов" (разведчиков выступающих против нас) - а всех остальных не затрагивать, своих шпионов грубо говоря в Москве, - невозможно. Такую дозу ханжества не выдержит даже и легковерный современный западный мир.

Так как же быть ?

"Дело Скрипалей" открыло новую эру в международных отношениях. Следующий шаг должен быть таким: заставить поверить населения стран западного мира, что все что делают они, - страны западного мира - свято, а все, что делаем мы, - русские - нечестиво. То есть перейти на религиозную терминологию. То есть вторгнуться в область веры, религии.

К тому они идут, на всех парах приближаются. Почти достигли. Завтра достигнут.

О, уже прибыли! Вот заголовок вчерашней Sunday Times "Британия готова осуществить кибератаку против России".

Что я думаю?

Я думаю, что наша сторона значительно уступает их стороне в информационной эффективности.

Предлагаю публиковать данные о раскрытых деяниях западных агентов на российской территории день за днем. Дабы их "подвиги" были видны и доступны нашему народу, а то они суют нам под наши очи ясные дела Скрипалей и все, что под руку им попадается, вне зависимости от того мы это сделали или не мы.

Эдуард Лимонов
8.10.18

Источник - svpressa.ru
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