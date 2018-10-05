От Аргентины до Кореи: министр халявного туризма (соцразвития) Киргизии и ее замы за год побывали в 26 загранкомандировках

10:17 08.10.2018

Министр труда и соцразвития КР Таалайкуль Исакунова и ее заместители (бывший и действующие) за год побывали в 26 загранкомандировках. Об этом сообщает генпрокуратура КР по результатам проверки.



"Генеральная прокуратура выявила ряд нарушений в порядке выезда в зарубежные служебные командировки и использования дипломатических паспортов со стороны руководства министерства труда и социального развития. С 2017 года по сентябрь 2018-го руководство министерства побывало в 26 заграничных служебных командировках", - сообщает пресс-служба надзорного органа.



Так, министр Таалайкуль Исакунова, ездила за границу девять раз - в Великобританию, Китай, дважды в Россию, Аргентину, США, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Литву. Ее заместитель Лунара Мамытова три раза - в США, Германию, Италию. Жылдыз Полотова четыре раза - дважды в Литву, Венгрию, Таиланд. Уже бывшая заместитель Зууракан Каденова, оскандалившаяся в аэропорту Сеула, выезжала в командировки десять раз, была в Южной Корее, трижды в России, дважды в Казахстане, Польше, Бельгии, Германии, Италии.



Генпрокуратура выявила ряд нарушений при оформлении заграничных поездок чиновниц. Так, министр Исакунова, будучи в очередном трудовом отпуске, с использованием дипломатического паспорта, без уведомления и разрешения премьер-министра поехала в США, где с 6 по 9 ноября 2017 года приняла участие в третьем глобальном симпозиуме "Достижение постоянного доверия через инновации". Затем она выехала в Аргентину, где с 13 по 15 ноября приняла участие в IV Всемирной конференции по борьбе с эксплуатацией детского труда. Кроме того, Таалайкуль Исакунова, невзирая на ранее поступивший отказ правительства на выезд в командировку в Санкт-Петербург, с 16 по 18 ноября 2017-го приняла участие в юбилейном заседании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств - участников СНГ.



Бывший заместитель министра Зууракан Каденова, используя дипломатический паспорт в личных целях, с 24 по 27 апреля 2017 года ездила в Тегеран (Иран). Будучи в очередном трудовом отпуске, приняла участие в учебной программе со 2 по 22 сентября 2018-го в Сеуле (Южная Корея).



"В нарушение установленного законодательством порядка выезда в зарубежные служебные командировки в МИД по отдельным поездкам информация, уведомления и отчеты об итогах командировок не направлялись. Таалайкуль Исакунова и Лунара Мамытова по завершении служебных зарубежных командировок дипломатические паспорта в отдел по управлению человеческими ресурсами министерства не возвратили", - сообщает генпрокуратура.



Ведомство также сообщает, что 12 сентября за ненадлежащую организацию работы по выдаче, использованию и возврату дипломатических и служебных паспортов действующих и уволенных сотрудников министерства в отношении заведующего отделом по управлению человеческими ресурсами генеральной прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Первомайский районный суд оштрафовал его.



В правительство внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.



Отметим, по данным минфина КР, расходы бюджета на служебные поездки чиновников в 2017 году составили $4,5 млн.