Алексей Егоров - Художник калмык-монгол, ставший русским Рафаэлем

10:37 08.10.2018

Его единственными воспоминаниями из детства были богатый шелковый халат, вышитые сапоги и кибитка



Майдар Сосорбарам, asiarussia.ru, 1 октября



Алексей Егоров - русский живописец, профессор исторической живописи, преподаватель Академии художеств, автор картин религиозной направленности. Он оказал большое влияние на русское искусство, под его руководством совершенствовались Брюллов, Басин, Марков и другие.

Если верить легенде его происхождения, маленького калмыка в степи нашли казаки, привезли в Москву и устроили в московский Воспитательный дом, недавно построенный и курируемый самой императрицей. В метриках записали дату рождения - 1776 год. Место его рождения и происхождение неизвестны.

Единственными воспоминаниями его детства были богатый шелковый халат, вышитые сапоги и кибитка - все это, вместе с его монгольским обликом, подтверждало его азиатское происхождение.

Считается, что знаменитый русский художник Алексей Егоров, которого современники называли русским Рафаэлем, родился в 1776 году на берегу Волги в бывшем Калмыцком ханстве.

14 августа 1782 года Егоров поступил в Академию художеств учеником Акимова, где быстро приобрел славу искусного графика, упроченную медалями за рисунки с натуры.



В 1797 году он окончил курс, а в следующем году был определен преподавателем. В 1800 году получил звание академика, в 1803 году был отправлен за границу, в Рим, где находился под влиянием Камуччини.

Егоров умер в Петербурге 22 сентября 1851 года, сказав перед смертью: "Догорела моя свеча…" Похоронен на Смоленском православном кладбище, недалеко от могилы своего тестя Мартоса. Перезахоронен в 1930-х годах на кладбище Александро-Невской Лавры.