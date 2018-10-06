Икбаль Дюрре: Шииты Ирака переживают внутренний раскол

10:40 08.10.2018

Новые власти в Багдада будут пытаться сбалансировать отношения с Ираном и США, полагает собеседник ИА "Реалист"



2 октября иракский парламент со второй попытки определился с кандидатурой президента республики. Им стал 58-летний кандидат от Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бархам Салех. С десятикратным перевесом он победил своего основного соперника от Демократической партии Курдистана (ДПК) Фуада Хусейна, сообщает газета "Коммерсант".



"Я буду президентом всего Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц", – заявил Салех, принимая присягу. Через час после вступления в должность новый президент объявил о назначении премьер-министром шиитского политика Аделя Абдула Махди.



О перспективах Ирака корреспонденту ИА "Реалист" рассказал кандидат исторических наук Икбаль Дюрре:



"После свержения Саддама Хусейна президентом Ирака традиционно назначают курдов. Так получается, что зачастую избирают кандидата от Патриотического союза Курдистана. То есть не барзанисты, а талабанисты. Как известно, в парламенте Ирака широко представлены арабы-шииты, которые больше поддерживают талабанистов, чем барзанистов. Поэтому выбор президента Ирака, которым стал Бархам Салех, является ожидаемым. Речь идет о человеке достаточно опытном. Салих учился в Лондоне. Долгие годы работал представителем Иракского Курдистана в Великобритании. Потом – в Вашингтоне. Был одним из самых близких соратников самого Талабани.



Однако до последних президентских выборов он по собственному желанию покинул Патриотический союз Курдистана. В связи с выборами руководство партии решило его вернуть обратно, чтобы представить как кандидата в президенты.



Адель Абдул Махди. Фото: Getty



Думаю, что такой президент устраивает все силы в Ираке, в частности, шиитов и суннитов. Что касается нового премьер-министра, то Адель Абдул Махди – лояльный США политик, которого невозможно связать с какой-либо партией. Хотя он пользуется поддержкой шиитов, его можно считать независимым премьером. К нему положительно относятся в США. В политической жизни Ирака самую главную роль играет глава правительства, президент же – номинальная фигура.



Мне кажется, что в лице премьер-министра мы увидим человека, который будет стараться балансировать между США и Ираном. Это позволит избежать потрясений в Ираке. Тем не менее я не знаю, как ему это удастся на практике. По крайней мере, именно Адель Абдул Махди – самый подходящий кандидат, который может наладить не только политическую, но и социально-экономическую жизнь Ирака.



Ведь в последнее время усиливаются конфликты не только между суннитами и шиитами, но и внутри самих шиитов. Свидетельством тому служат события в Басре. Поэтому все силы пришли к мнению о том, что необходимо движение вперед. Таким образом завершился 13-летний период правления шиитской партии "Дава"".



Икбаль Дюрре – доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета, специально для ИА "Реалист"



Багдад, 06.10.2018,