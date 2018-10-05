У Хабиба Нурмагомедова прикольная подружка - Кайли "мини-Хабиб" (видео)

12:55 08.10.2018

Mini Khabib. Главная фанатка Нурмагомедова из США – кто она?



Эта девочка заставила Дэну Уайта признать, что пришло время Хабиба.



Вы видели эту девочку в папахе раньше – 31 декабря она поднялась в клетку сразу после того, как Хабиб Нурмагомедов снес Эдсона Барбозу на UFC 219.



После того вечера многие стали следить за "инстаграмом" девчонки с забавным прозвищем Mini Khabib. И во многих из нас она смогла посеять зерна зависти, ведь в ее аккаунте публикуются не только фотографии с многочисленных турниров, но и совместные снимки, например с Майком Тайсоном, Диметриусом Джонсоном, Дэниэлем Кормье, ну и, конечно, с ее героем – Хабибом. Так кто же она такая?









Семья



Среди фанатов распространялось много слухов о личности Кайли (имя девочки). Например, многие считали, что она дочь менеджера Хабиба Али Абдель Азиза. У Али пятеро детей, но Кайли в их число не входит. В Сети не так много личной информации о Мини Хабибе. Известно, что ее отец – британский певец Джей Си Каннегетье, выступающий под псевдонимом Number1hater. Также, судя по соцсетям, семья проживает в Сан-Диего.



Отец Кайли, очевидно, тоже является фанатом UFC. Промоушен указан в первом пункте графы "Любимые шоу" на официальном сайте музыканта. Да и он сам не стесняется делиться фотографиями с турниров.



На снимке от 2014 года Джей Си запечатлен с Даниэлем Кормье, так что, похоже, именно отец привил Кайли любовь к смешанным единоборствам.



По некоторым данным, мама Кайли - модель, но эти домыслы были развенчаны самой девочкой. И еще немного слухов. Поговаривают, что UFC столь лояльно относится к девочке из-за того, что она страдает тяжелым заболеванием. Но о диагнозе информации в Сети нет, потому и к этим разговорам, пожалуй, не стоит относиться слишком серьезно.



Звездный час



Хоть Кайли и Хабиб познакомились еще год назад, перед злосчастным UFC 209, настоящей звездой Кайли стала после 219-го турнира компании. Об этом мы упоминали в самом начале. После своей победы над Эдсоном Барбозой Нурмагомедов назвал девочку частью своей команды и придумал то самое прозвище – Мини Хабиб.



Отец Кайли прокомментировал это событие на своей странице в "Фейсбуке" так: "Прошлой ночью моя дочь разделила октагон с лучшим бойцом всех времен - Хабибом. Это был лучший день в ее жизни, все было похоже на сценарий фильма. Такое случается раз в жизни. Кайли прошлась по всему Интернету, дала интервью и остановилась на лос-анджелесской газете. Хочу поблагодарить Хабиба и UFC за то, что делают столько всего для нас с Кайли. Всегда бесплатно предоставляют билеты и относятся к нам как к семье".



После этого аккаунты Мини Хабиба резко набрали популярность. Сам Майк Тайсон просил фото с Кайли.



Конору и Тони это не понравится



3 марта Мини Хабиб выложила фотографию с Би Джей Пенном в своей папахе и описанием, в котором объявила о начале "#PapakhaChallenge" и "#KhabibTimeChallenge". Суть челленджей проста: девочка надевает на встретившегося ей бойца папаху, после чего тот произносит "Khabib time".



И пошло-поехало. "Инстаграм" Кайли тут же наполнился фотографиями бойцов UFC в национальном головном уборе Кавказа. Например, чемпион в полутяжелом весе Даниэль Кормье сам попросился поучаствовать.



Кроме того в челлендже приняли участие: Джон Додсон; Яна Куницкая; Деметриус Джонсон; И некоторые киногерои.



Но особенно порадовали Мини Хабиба бессменный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер и президент компании Дэна Уайт. Оба прокричали заветные слова с выражением.



Причем Уайт сделал это, надев папаху.



Обида по-мексикански



Самым хайповым постом Кайли стала совместная фотка с Тони Фергюсоном. На тот момент Эль Кукуй еще значился в соперниках Нурмагомедова. "Тони Фергюсон пытается запугать меня, но я просто улыбаюсь, потому что знаю, что Хабиб собирается сделать с ним в ближайшее время", - написала девочка рядом с фото.



Снимок сразу облетел все западные и российские ресурсы, а Эль Кукуй заблокировал Кайли в своем "инстаграме". Интересно, что подобным образом боец реагирует не впервые - недавно он заблокировал аккаунт менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза.



После недавнего известия о срыве боя по причине травмы колена мексиканца, Кайли продублировала это фото в своем "инстаграме", прифотошопив туда Хабиба, и оставила проникновенную подпись: "7 дней до чемпионства Хабиба. Это самая забавная фотография из тех, которые я видела. Тони Фергюсон заблокировал меня за публикацию оригинальной фотографии, затем заблокировал тысячи людей за ее распространение. Теперь он заблокировал менеджера Хабиа Али Абдель-Азиза. Фанаты Хабиба, вы догадываетесь? Мы в голове у Тони Фергюсона. Тони - отличный боец и хороший человек, и мы все должны уважать его, но это время Хабиба. Каждый раз, когда Тони блокирует кого-то из нас, он отнимает время от своих тренировок и тратит его на "Инстаграм" и "Твиттер". #НеСмотриНаМеняТак".



Совсем скоро состоится бой за чемпионский пояс UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэйем. Несмотря на то что многие расстроены срывом боя Орла с Фергюсоном, в воскресенье все еще может произойти одно долгожданное для нас событие. Хабиб имеет реальный шанс стать первым чемпионом UFC в истории России. Давайте поболеем за Орла так же безбашенно, как это делает Кайли.



Это видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Mini Khabib.





