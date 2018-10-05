Иран осмелев с российскими С-300, грозит утопить Нетаньяху, - З.Караев

13:03 08.10.2018

Руководителю Израиля советуют научиться плавать, прежде чем пуститься в бега



Заур Караев

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Олег Гущин



Наши С-300 наделали много шуму еще до того, как оказались в Сирии. Неудивительно, ведь, это, пожалуй, чуть ли не первый случай, когда Россия предпочла собственные интересы интересам опекаемого Штатами Израиля.



Раньше Тель-Авиву позволялось практически все. Он бомбил наших союзников - Сирийскую арабскую армию, Хезболлу, иранцев. Он способствовал вероломству Соединенных Штатов по первому же их требованию. Это наносило ущерб нам. Во-первых, страдала техника и живая сила наших союзников, благодаря которым и добывалось большинство побед на земле. Во-вторых, это наносило серьезный удар по репутации России. Поговаривают, что не так давно иранцы и вовсе были готовы отказаться от совместных операций.



И вот этот ужасный случай со сбитым российским самолетом все изменил. С-300 уже в Сирии, а к Израилю проявили так давно напрашиваемое пренебрежение. Все довольны. Башар Асад уже полмесяца не видит летающих над его головой израильских истребителей, а они, как известно, даже умудрялись совершать маневры над президентским дворцом в Дамаске. Турки, ранее переживавшие по поводу напряженности в западной Сирии из-за действий ЦАХАЛа, немного успокоились и продолжают заниматься своими делами в Идлибе и северном Алеппо.



А вот Тегеран и вовсе почувствовал себя чуть ли не хозяином положения. Еще бы! Когда такое было, чтобы иранские солдаты, сопровождая технику или разгружая оружие, не глядели каждую минут в небо, ожидая очередной израильский налет? С 2012 года, когда Тель-Авив вмешался в сирийскую войну, его ВВС наносили удары по персам, поддерживавшим Асада с самого начала местного кризиса. Груз с плеч, так сказать. И теперь Ирану кажется, что он способен на нечто большее, чем мог раньше. Например, пригрозить Нетаньяху скорым крахом его карьеры и бегством из Израиля.



Так, на днях заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции Хусейн Салами посоветовал Биньямину Нетаньяху "попрактиковаться в плавании". Нет, это не забота о здоровье пожилого человека, а часть угрозы. Иранский генерал говорит, что скоро Нетаньяху придется бежать из Израиля через Средиземное море, причем делать он это будет вплавь. По его мнению, сейчас в Сирии и на всем Ближнем Востоке сложилась такая ситуация, что Нетаньяху просто-напросто ничего не остается, кроме как убежать по морю. Видимо, таким образом иранский чиновник анонсировал крах еврейского государства.



Связано это заявление с несколькими вещами. Выше упоминались С-300. Да, для иранцев эти установки много значат. Конечно, РФ поставила их после того, как был сбит ее самолет, но нельзя забывать, что те израильские F-16, спровоцировавшие аварию, в тот день атаковали именно иранские цели. Так что Россия защищает не только себя и Асада, но и персов.



Во-вторых, таким образом Салами ответил Нетаньяху на его речь в Генассамблее ООН. Израильский премьер в очередной раз выступил с критикой в адрес Тегерана и заявил, что иранцы продолжают развивать свою ядерную программу и даже продемонстрировал снимки каких-то объектов, будто бы имеющих отношение к обогащению урана или хранению радиоактивных материалов.



Что ж, звучит грозно. Раньше Иран часто критиковал Тель-Авив по любым поводам. В ответ ему приходилось слышать то же самое. К этому вечному взаимному критиканству все уже давно привыкли. Но довольно давно от столько высокопоставленных иранских чинов не звучали слова о скором исчезновении "сионистского режима". Сейчас же Салами утверждает, что это фактически неизбежно. Действительно ли Иран настолько осмелел, что готов искупать господина Нетаньяху в Средиземном море?



Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что не стоит слишком серьезно относиться к такого рода заявлениям. Иран, конечно, относительно прогрессивное государство, но идеология есть идеология. Никто не отменял установки еще первого аятоллы Рухоллы Хомейни (умер в 1989 году - авт.). А он, еще не будучи во власти, постановил, что Израиль должен быть разрушен. В то время, когда Исламская революция только улеглась, многие продолжали считать это своим долгом, но тогда-то в Тегеране чуть ли не на каждом столбе еще весели трупы. Сейчас все поменялось, и персы давно поняли, что для нормальной жизни им подобный курс совсем не нужен. Но республика все же исламская и поэтому авторитет аятоллы непоколебим, следовательно, формально его слово - по-прежнему закон. В реальной же политике уничтожать Израиль никто не собирается. Это для Ирана почти самоубийственно. Да и к тому же, для какого слушателя предназначались эти слова Хусейна Салами? Для внутренней аудитории. Он сказал это во время выступления перед публикой в Исфахане. Например, там он говорил также о том, что для ликвидации Израиля и вовсе хватит одной Хезболлы.



Однако нельзя не отметить, что ситуация теперь все же изменилась. Благодаря С-300 Иранцы теперь в большей безопасности, чем раньше. Раньше их бомбили, а они могли ответить лишь редкими и неэффективными обстрелами Голанских высот - просто на территории Сирии у Израиля нет постоянных баз или складов, как у Ирана. Теперь же персы даже не будут нуждаться в этих ответах, если, конечно, Тель-Авив не ударится во все тяжкие и наплюет на все предупреждения со стороны России.