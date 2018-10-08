 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кремлевские боты сеют на Западе страх перед генетически модифицированными зерновыми и вакцинами, - Times
15:43 08.10.2018

8 октября 2018 г.
Рис Блейкли | The Times

"Как показало аналитическое исследование, аккаунты в соцсетях, спонсируемые Кремлем, нагнетали страхи, касающиеся источников продовольствия и водоснабжения Запада", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли.

"В десятках твитов, отправленных с аккаунтов, которые контролируются Россией, генетически модифицированные продукты изображались как опасные, а компании, работающие с этой технологией, атаковались. Те, кто вел большую часть этих аккаунтов, выдавали себя за жителей западных стран. Эксперты говорят, что эти твиты - часть более масштабной кампании по распространению дезинформации на Западе", - говорится в статье.

По предположению газеты, одна из целей Кремля - подогреть разногласия между ЕС и США.

Издание утверждает, что российские тролли также пытались сеять путаницу в отношении безопасности вакцины от кори, свинки и краснухи, восстановить западное общественное мнение против фрекинга, продвигали конспирологические теории о распылении химикатов в атмосфере и плоской Земле.

"Сотни твитов о ГМ-зерновых были созданы "Агентством интернет-исследований", петербургской "фермой троллей", которая стояла в центре российских усилий по вмешательству в президентские выборы 2016 года в США. Они были идентифицированы по базе данных твитов агентства, составленной американскими учеными", - говорится в статье.

Издание сообщает: "Анализ, проведенный по заказу The Times, наводит на мысль, что обсуждением ГМО в интернете манипулировали автоматизированные аккаунты в соцсетях - боты. Эксперт по дезинформации Рене Диреста собрала около 241 тыс. твитов и ретвитов, касавшихся обсуждения ГМО в Twitter на протяжении 60 дней. В беседе участвовало более 100 тыс. аккаунтов, но все 10 самых "плодовитых" почти наверняка были ботами, судя по нескольким факторам, в том числе по высокой частоте их твитов. Несколько, по-видимому, были полуавтоматизированными аккаунтами (киборгами) - какой-то человек иногда брал над ними контроль".

"Записи 10 "ГМО-ботов" были десятки раз перепощены аккаунтами, о которых известно, что их вело "Агентство интернет-исследований", - говорится в статье. Издание особо упоминает об аккаунтах @VirginiaInCal и @PositivelyJoan и пишет, что те не ответили на сообщения, отправленные им газетой.

Источник: The Times

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539002580
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