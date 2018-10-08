США не уйдут с Ближнего Востока. Пентагон обнародовал планы по участию в сирийском конфликте, - "НГ"

19:22 08.10.2018

8.10.2018 Ирина Дронина



В конце прошлого месяца в Комитете по Вооруженных сил (КВС) Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по теме "Стратегия США в Сирии". Взгляды Белого дома на состояние дел и будущие действия США в сирийском конфликте членам КВС изложили заместитель директора отдела по стратегическим планам и политике бригадный генерал Скотт Бенедикт, отвечающий за Ближний Восток, и помощник министра обороны по международной безопасности Роберт Карем.



Речь генерала носила закрытый характер. А вот помощник министра, заметив, что в связи с открытым характером слушаний он не будет касаться многих деталей действий ВС США в Сирии, поскольку это может нанести ущерб проводимым операциям, здесь осветит только на общие вопросы ситуации в Сирии и сообщит о планах Вашингтона в этом регионе.



Как заметил Карем, роль МО в Сирии довольно ограничена, но ВС США проводят непрерывные операции по борьбе с террористами. В стране действует сравнительно незначительный контингент боевых подразделений, которые реализуют стратегию тесного взаимодействия с региональными партнерами. При этом, по его словам, США не вмешиваются в гражданскую войну сирийцев, действуя исключительно против террористов. В то же время межнациональный конфликт в Сирии негативно влияет на эффективность действий американских войск: режим Асада при поддержке Москвы и Тегерана снова взял под свой контроль значительную часть территории, находившейся в руках оппозиции, и теперь население этих районов подвергается репрессиям. Такая политика ставит под угрозу усилия международного сообщества по мирному разрешению конфликта и приданию долгосрочного характера стабильности ситуации в Сирии.



Вашингтон считает, что решение масштабных задач по урегулированию сирийского конфликта и гуманитарного кризиса может быть наиболее эффективно обеспечено путем политических переговоров в соответствии с резолюцией Совбеза ООН № 2254.



Американское правительство остается приверженным проводимым дипломатическим акциям, а назначения Джима Джеффри специальным представителем Госдепа по делам Сирии и Джоэл Рейберн заместителем помощника госсекретаря по Леванту демонстрируют намерение Белого дома решить сирийскую проблему дипломатическим путем.



При этом Карем подчеркнул, что в Вашингтоне хорошо понимают, что даже при значительном физическом поражении "Исламского государства" (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ), его отряды остаются сегодня еще очень сильными. И хотя сражения в долине нижнего течения среднего Евфрата проходят с меньшей интенсивностью, тяжело достигнутые результаты побед в Ираке и Сирии остаются крайне уязвимы. Противники США умеют быстро адаптироваться к складывающейся ситуации.



Длительное, обусловленное ситуацией присутствие ВС США в Сирии даст возможность Вашингтону подавить террористов и предотвратить захваты новых территорий при одновременной интенсификации дипломатических мероприятий, направленных на разрешение конфликта. США стараются избежать информирования противника как о сроках вывода войск, так и об установленных сроках их пребывания. Белый дом старается избежать повторения ошибок и не создавать условия, которые позволили бы ИГ возобновить деятельность при первом удобном случае.



При этом Вашингтон проводит свою ближневосточную кампанию не в одиночку, а совместно с многочисленными партнерами. США проверяют, обучают и снабжают многонациональные Сирийские демократические силы (СДС), которые ведут боевые действия против террористов. Американские специалисты также контролируют и поддерживают внутренние силы безопасности. По словам Карема, 79 членов Глобальной коалиции по разгрому ИГ остаются привержены вызовам в Сирии и Ираке и адаптируются к тактике террористов.



Он также сообщил, что с апреля с.г. США вложили примерно 785 млн долл., полученных от членов коалиции, в Программу развития ООН (ПРООН) для оказания безвозмездной и неполитизированной помощи ее государствам-членам в области развития. Все эти средства предназначены для стабилизации обстановки в районах Северо-Восточной Сирии, освобожденных от террористов. 70 млн евро выделила Франция, 18,6 млн долл. – Великобритания и 10 млн евро – Германия для зачистки минных полей. Кроме того, 235 млн евро Берлин ассигновал на гуманитарную помощь.



Карем отметил, что Вашингтон приветствует недавнее соглашение России и Турции о демилитаризированной зоне в Идлибе, но остается весьма озабочен возможностью наступательных операций режима Асада, поддерживаемого Россией и Ираном, которые увеличивают возможность использования химоружия, что может создать огромный риск для мирного населения. Турция разделяет эти опасения. Пока не ясно, сможет ли Стамбул убедить Москву воздержаться от поддержки наступательных операций сирийских правительственных войск.



Как показывают факты, заметил Карем, предыдущие соглашения о прекращении огня использовались Россией, Ираном и Сирией для отдыха войск, ремонта техники и возобновления наступательных операций в удобное время. Постоянная поддержка Кремлем сирийского режима и сохранение партнерских отношений с Дамаском и Тегераном свидетельствуют о больших расхождениях целей Турции и России в Сирии. Наступление войск Асада в Идлибе приведет к опасной эскалации конфликта, станет угрозой и никак не будет содействовать дипломатическим мерам, направленным на разрешение конфликта.