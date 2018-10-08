Особенности сражения за газовый рынок Европы, - Б.Николаев

19:30 08.10.2018

У Старого Света много вариантов организации поставок своим потребителям голубого топлива, и практически все они конкурентоспособны



Борис Николаев

08.10.2018



В Германии в известном издательстве Springer вышла книга, в подготовке которой участвовал ответственный редактор "НГ-энергии" Олег Никифоров. Книга посвящена вопросам организации газоснабжения Европы. В ней 26 глав, посвященных различным аспектам глобального газового рынка. Книга называется "Битва за газовый рынок Европы" (Die Schlacht um die Gasversorgung Europas) и распространяется на немецком языке в Германии, Австрии и Швейцарии, в том числе и как электронное издание.



Прежде всего авторы книги (соавтор, немецкий журналист Гюнтер Хакемессер) доказывают с цифрами в руках, что Европе пока без газа не обойтись. Независимо от планов по переходу Евросообщества на альтернативные виды энергии газ будет еще долгое время (видимо, несколько десятилетий) оставаться энергоносителем, на который будет спрос. Это связано с различными причинами (которые подробно анализируются в книге), в том числе и разной скоростью энергоповорота, совершаемого разными странами ЕС. Не следует забывать и об истощении собственных газовых месторождений, прежде всего в Северном море, и возникновении в этой связи угрозы перебоев поставок газа. Кроме того, не нужно забывать, что природный газ наиболее экологичный из всех имеющихся на сегодня в распоряжении человечества ископаемых видов топлива. Это авторы доказывают на основании имеющихся исследований.



Именно возможность поставок газа с разных направлений и в различных формах (как трубопроводный и сжиженный газ) в Европу и превращает газ в яблоко раздора, поскольку в его поставках могут участвовать (и участвуют) различные страны мира.



Более того, газ становится причиной острых политических кризисов и даже военных столкновений, как это, в частности, демонстрирует сирийский кризис.



К числу основных поставщиков голубого топлива на европейский рынок относятся наряду с Россией Катар, Алжир. Но на арену выходят и новые поставщики с Ближнего Востока и из Африки. Все эти варианты подробно рассматриваются в книге. К потенциальным поставщикам газа в Европу относятся и страны Каспийского бассейна. Недавнее подписание договора, регулирующего статус Каспия, открывает принципиальные возможности для наполнения имеющегося газопровода из Азербайджана в Турцию дополнительными количествами газа из туркменских и, возможно, иранских месторождений. Кроме того, в Японии и Китае созданы технологии добычи метанового гидрата, находящегося в морях, океанах и озерах (в частности, в Байкале) в замороженном состоянии. Запасы метанового гидрата наряду со сланцевым газом существенно расширяют предложение газа для европейских потребителей.



Особое место в книге занимает рассмотрение нынешних противоречий, связанных с попытками американского президента Дональда Трампа переориентировать европейских потребителей на сжиженный газ (СПГ) из США. На основании ряда работ российских ученых в книге анализируются конкурентоспособность сжиженного газа из США и российского трубопроводного газа и доказывается, что при нынешнем уровне технологии добычи и организации поставок американский СПГ остается недостаточно конкурентоспособным по сравнению с российским газом на европейском рынке. Вместе с тем принятие политических решений по ограничению поставок российского газа может привести к повышению цен на газ на европейском рынке, который сделает американский СПГ вполне конкурентоспособным. Подобные политические решения по искусственному ограничению потребления российского газа, как известно, были приняты в Литве.



В книге подробно рассматриваются современные маршруты поставок трубопроводного газа в Европу, включая проходящие по территории государств бывшего СССР, алжирские и трансафриканские газопроводы, и прежде всего состояние украинской газопроводной системы (ГТС) и все связанные с ее использованием проблемы, включая кризисы газоснабжения Европы со стороны России. В книге подробно разбираются все аспекты российско-украинских газовых отношений и, как следствие, их тупикового развития, попытки российского поставщика "Газпрома" создавать обходные пути поставок газа в Европу. Речь идет при этом прежде всего о таких проектах, как "Северный поток", "Южный поток", "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В книге описаны история создания проектов подобных трубопроводов, борьба за их реализацию и политические аспекты, связанные с их практической реализацией.



В книге подробно анализируются вопросы применения Третьего энергетического пакета в отношении "Газпрома" и создаваемых им совместно с европейскими участниками средств для транспортировки голубого топлива в Европу и демонстрируется, что он во многом направлен на ограничение деятельности "Газпрома" в Европе.



В ряде глав особое внимание уделяется развитию добычи и поставок российского СПГ, связанного прежде всего с реализацией проектов компанией "Новатэк", и оцениваются в этой связи возможности снабжения Европы российским СПГ в условиях глобального потепления. Ведь именно изменение климата создает дополнительные возможности для российских поставщиков СПГ, поскольку позволяет использовать для этого свободный от льдов Северный морской путь.



Книга предназначена для широкого круга читателей, включая ученых, политиков и представителей европейской общественности.