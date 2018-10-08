 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КиберВойна. Россия атакует! - Independent
19:39 08.10.2018

8 октября 2018 г.
Мэттью Норман | Independent
Отработка кибератаки по России на военных учениях не подтверждает статус Великобритании как глобальной сверхдержавы, а указывает на отчаяние
"В киберпространстве, на линии фронта новой холодной войны, ситуация вроде бы накаляется. Я употребляю слово "вроде бы", так как необходимо внести толику скептицизма, когда спецслужбы страны, которая так любит бить на эффект с позиции слабости, как наша, "сливают" в прессу материалы, призванные припугнуть противника", - замечает обозреватель Independent Мэттью Норман.

"И все же вчерашняя Sunday Times выносит на первую полосу бодрящие вести, что Великобритания отработала на военных учениях кибератаку по Москве, способную "отключить свет в Кремле", - пишет автор. По его мнению, возможно, президент Путин отправит сотрудников ГРУ проверить дизель-генератор в подвале, а возможно, и отмахнется от угрозы. "Наблюдая, как Россия и Британия перебрасываются оскорблениями, чувствуешь себя на пресс-конференции перед матчем двух престарелых борцов-тяжеловесов - когда-то могучих, а теперь пузатых, измученных артритом, - которые намерены драться за душераздирающе бессмысленный пояс чемпиона", - говорится в статье.

Но есть ли у Великобритании технические возможности и политическая воля для применения тех же методов, что и у противника, "в момент, когда американский президент, с которым, возможно, понадобится срочно заключить торговое соглашение, не очень-то стремится лезть в драку с Кремлем?" - задается вопросом автор.

Он также напоминает, что на минувших выходных 5500 британских военнослужащих на учениях сражались с танками, изображавшими российские. В учениях также участвовали 6 кораблей Королевских ВМС и 8 истребителей Typhoon. Обозреватель делает вывод, что силы маленькие, и комментирует: "Нелепо думать, что Великобритания - чья армия после унижений в Басре и Гильменде так сократилась, что предлагает военным, уволенным за положительные тесты на употребление наркотиков, денежные "взятки" взамен на возвращение в ее ряды, - может тягаться с Россией. Но еще более нелепо думать, что две ядерные державы когда-либо будут воевать обычными вооружениями".

"Иногда вопреки всему надеешься, что даже такое упрямо-недалекое правительство догадается, какое это идиотство - изображать из себя великую державу перед такой чуткой к блефу аудиторией, как Путин. То же самое касается угрозы кибератаки. Даже если бы кибератака была возможна, с точки зрения политики было бы немыслимо накалять напряженность до кибернетического аналога Карибского кризиса без поддержки со стороны единственной западной страны, которая достаточно богата и технически продвинута, чтобы вести кибервойну", - пишет автор, подразумевая США.

Источник: Independent

Источник - Инопресса
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