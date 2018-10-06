Генпрокуратура Киргизии возобновила уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра Сарпашева

19:52 08.10.2018

Возобновлено уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Об этом 8 октября АКИpress сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



По данным пресс-службы, на сегодня дело на стадии расследования в ГСБЭП.



Ранее Генпрокуратура сообщала, что 28 марта 2013 года ГРС провела тендер на закупку бланков для регистрации свидетельств гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 млн сомов. "В тендере участвовали ОсОО "Т.П." и ОАО "У.", победителем было признано ОсОО "Т.П.". 24 апреля 2013 года Министерство финансов в адрес вице-премьер-министра Т.Сарпашева направило письмо, что тендер был признан состоявшимся. Однако, несмотря на это, 25 апреля 2013 года Т.Сарпашев дал незаконное протокольное поручение на разрешение ГРС на закупку бланков свидетельств о рождении методом из одного источника у ОАО "У.". На основании чего председатель ГРС, не заключая договор поставки с победителем тендера, принудил гендиректора ОсОО "Т.П." заключить договор на приобретение у ОАО "У." 40 тыс. бланков свидетельств о рождении. Бланки были распределены по территориальным подразделениям Департамента регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС) и в полном объеме выданы новорожденным детям граждан Кыргызской Республики", - сообщали в пресс-службе.



Согласно заключению рабочей группы ГРС по вопросу проведения мониторинга и оценки деятельности ДРАГС от 18 июня 2015 года, указанные бланки являются производственным браком и подлежат замене. Так как, в микротексте бланка "свидетельство о рождении" написано "свидетельство о заключении брака".



С 24 сентября 2012 года по 7 февраля 2014 года председателем ГРС был Эрлан Сапарбаев.



После ГСБЭП прекратил уголовное дело.

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