Швейцарско-подданные экс-мэр Алматы Храпунов с женой получили от Алматинского суда еще 31 г. л/с на двоих

19:56 08.10.2018

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес приговор в отношении экс-мэра города Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой.



Согласно постановлению суда, оглашенному 8 октября, В.Храпунов приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в Национальном банке, финансовых учреждениях, в государственных организациях и других учреждениях. Его деяния квалифицировались по статьям "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества", "Мошенничество", "Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки" Уголовного кодекса Казахстана.



Л.Храпуновой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе. Ее обвинили в создании и руководстве организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней, мошенничестве и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.



Их зять А.Ильясов, подозреваемый в мошенничестве, приговорен к 5 годам.



Причиненный ущерб государству, по информации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, превышает $250 млн.



Приговор суда вынесен заочно. По последним данным, осужденные живут в Швейцарии.