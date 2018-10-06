Довыеживался. Сын бывшего министра энергетики Таджикистана Гул-младший осужден на 5 лет за хулиганку

20:03 08.10.2018

Сын бывшего министра энергетики Таджикистана осужден на 5 лет

Таджикистан, происшествия 14:13, 08 октября 2018 Просмотров: 1709



Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил Диловара Гулова, сына бывшего министра энергетики и промышленности Таджикистана Шерали Гула к 5 годам тюрьмы за хулиганство. Суд признал Гулова и 4 его сообщников виновным по статье 237, ч. 3 УК РТ. Они обвиняются в том, что ночью 8 июля в центре Душанбе сильно избили сотрудника УБОП Дилшода Нарзуллозода, сообщает сайт Ахбор. Этот пункт закона в качестве наказания предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.



Диловар Гулов, сына бывшего министра энергетики и промышленности Таджикистана Шерали Гула, и четверо его друзей, в числе которых два спортсмена, были арестованы 9 июля в результате спецоперации силами УБОП и Душанбинской милиции.



Диловар Гулов вместе со своим друзьями ночью 8 июля, примерно в 23 часов в центре столицы избили сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Дилшода Нарзуллозода. В результате нападения Нарзуллозода получил тяжелые травмы и был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу.



Один из близких Диловара Гулова тогда сказал, что за ним давно охотились сотрудники правоохранительных органов и в ту ночь специально его провоцировали и "Диловар не выдержав издевательств, ответил на оскорбления сотрудников милиции".



Имя Диловара Гулова не впервые упоминается в связи с его участием в правонарушениях. В 2015 году его оштрафовали на 5000 сомони за управлением автомобиля с тонированными стеклами без соответствующего разрешения, в августе того же года арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство.



В октябре 2017 года имя Диловара Гулова прозвучало в связи с групповой дракой с участием звезд местной эстрады, когда был избит популярный певец Остони Азиз. В декабре 2017 сообщалось, что Диловар Гулов сбил на машине 2 человек и скрылся с места происшествия.



Также Диловар Гулов был задержан после массовой драки в зале ресторана "Гэлакси" рядом с театром оперы и балета в центре Душанбе вместе с мужем своей сестры и 11 другими участниками побоища ранним утром 10 марта текущего года. Диловар Гулов тогда был подвергнут 5 суткам административного ареста, УВД города Душанбе выложило на своем официальном сайте фотографии Гулова и его подельников, которые во время отбывания срока наказания вскапывают грядки на цветочных клумбах и подметают улицы.



14 марта Диловара Гулова освободили, но уже 17 марта вновь задержали и оштрафовали за управление автомобилем с тонированными стеклами без соответствующего разрешения.



68-летний Шерали Гул, сват президента Таджикистана Эмомали Рахмона, до выхода в отставку занимал высокий пост в правительстве. В течение 7 лет, с 2006 по 2013 годы, он работал министром энергетики и промышленности, а до этого возглавлял комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. Сейчас он на пенсии.



Диловар Гулов сын Шерали Гул от его второй жены Мехринисо Сагалиевой. Он воспитывался матерью, говорят люди, близкие к бывшему министру энергетики и промышленности.