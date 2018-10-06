Славные дебилы. РосФутболисты Мамаев и Кокорин отбуцкали чиновника корейца из расистских побуждений

20:46 08.10.2018

Назван второй избитый Мамаевым и Кокориным чиновник

Шумели и кидались стульями



Утром в понедельник, 8 октября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе пришли в кафе на северо-западе Москвы, где вскоре у них произошел конфликт с находившимися там людьми. В ходе драки, начавшейся, по имеющимся данным, из-за замечания в адрес шумных спортсменов, травмы получили двое чиновников.



"Вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания", - говорится в сообщении Mash.



По информации канала, сперва утихомирить посетителей пытался персонал, но безуспешно, а затем замечание сделал один из завсегдатаев кафе. Началась драка. Сообщается, что спортсмены якобы даже кидались в мужчину стульями.



Изначально появились данные о том, что от действий футболистов пострадал только один человек. Однако выяснилось, что Кокорин и Мамаев избили не только чиновника Минпромторга Дениса Пака, но и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, сообщает Life.



В министерстве заявили, что оба пострадавших находятся в больнице. Также сообщается, что ведомство уже обратилось в правоохранительные органы.



При этом Mash сообщает, что Пак отказался от госпитализации и побои снял позже, когда писал заявление в полицию.



"Сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили несколько синяков и ушибов", - говорится в сообщении. Также утверждается, что помимо грязной брани в адрес чиновника раздавались расистские высказывания: "Пака ... назвали каким-то китайцем, попросили вернуться на родину и следить за порядком там. Какой-то китаец оказался вполне себе высокопоставленным московским корейцем".



В полиции Москвы сообщили, что по факту сообщений о драке проводится проверка.